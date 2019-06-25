Алтайский край может получить 300 млн рублей на оборудование для музея-долгостроя

Новости 31.07.2019 9:55 217

Министерство культуры России будет прорабатывать вопрос о выделении из федерального бюджета 300 млн рублей на приобретение оборудования для Государственного художественного музея Алтайского края.

Минкультуры РФ готово поддержать инициативу правительства Алтайского края о включении в индивидуальную программу мероприятий, реализуемых в рамках национального проекта «Культура», дополнительных направлений. Речь идет о выделении федеральных средств на реставрацию Алтайского государственного краеведческого музея, а также ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, сказано на сайте краевого профильного министерства.

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Об этом стало известно в ходе визита в регион замминистра культуры России Ольги Яриловой. По словам чиновницы, Алтайский край входит в пятерку субъектов России, имеющих самую широкую сеть учреждений культуры. В рамках нацпроекта «Культура» Алтайский край получит поддержку по ряду направлений. В частности, регион вошел в число 39 субъектов России, где будут построены центры культурного развития. Строительство запланировано на 2023 год. В следующем году в рамках нацпроекта «Культура» начнется капитальный ремонт районного Дома культуры в селе Родино Родинского района. На 2023 год запланировано приобретение трех автоклубов. А уже в этом году в Алтайский край поступит 48 новых пианино, изготовленных в Санкт-Петербурге, для музыкальных школ региона.

По словам министра культуры Алтайского края Елены Безруковой, регионом планируется направить заявки на получение гранта на реновацию Алтайского государственного краеведческого музея и капитальные ремонты (строительство, реконструкцию) не менее 10 сельских ДК, расположенных преимущественно в районных центрах.