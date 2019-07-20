В России появились ипотечные «каникулы»

В России 31 июля вступил в силу закон об ипотечных «каникулах». Теперь заемщики смогут однократно останавливать платежи на полгода, либо уменьшить их размер. Об этом сообщается на сайте Госдумы РФ.
Льгота распространяется лишь на кредиты, суммой до 15 млн рублей и доступна следующим категориям граждан:
Кроме того, квартира, взятая в ипотеку, должна быть единственным жильём гражданина, а условия кредита ранее не менялись. При отсрочке платежей деньги придется выплатить в обычном порядке по окончании льготного периода.
По его словам, сейчас есть задача понизить ставку до 8%
Также законодатели предложили отменить нотариальное удостоверение договора по отчуждению и ипотеке долей и реструктуризации ипотечного кредита, а с 1 августа сэкономленные «на каникулах» проценты по кредиту будут освобождены от НДФЛ.