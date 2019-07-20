В России появились ипотечные «каникулы»

Новости 31.07.2019 13:05 106

В России 31 июля вступил в силу закон об ипотечных «каникулах». Теперь заемщики смогут однократно останавливать платежи на полгода, либо уменьшить их размер. Об этом сообщается на сайте Госдумы РФ.

Льгота распространяется лишь на кредиты, суммой до 15 млн рублей и доступна следующим категориям граждан:

Потерявшим работу (необходима постановка на учёт в службе занятости);

Временно нетрудоспособным (сроком больше 2 месяцев);

Инвалидам I или II группы;

Тем, у кого увеличилось количество членов семьи, находящихся на иждивении;

Лицам, чей среднемесячный доход сократился более чем на 30 процентов (а размер платежей по кредиту при этом стал составлять более половины дохода).

Кроме того, квартира, взятая в ипотеку, должна быть единственным жильём гражданина, а условия кредита ранее не менялись. При отсрочке платежей деньги придется выплатить в обычном порядке по окончании льготного периода.

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Также законодатели предложили отменить нотариальное удостоверение договора по отчуждению и ипотеке долей и реструктуризации ипотечного кредита, а с 1 августа сэкономленные «на каникулах» проценты по кредиту будут освобождены от НДФЛ.