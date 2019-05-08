Более 40 млн рублей присвоили в Бийске при утилизации опасных отходов

Новости 31.07.2019 9:20 139

В Алтайском крае троим предпринимателям вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве и легализации денег в особо крупном размере при утилизации опасных отходов.

Как сообщает региональный Следком, речь идет о бизнесменах из Бийска. Своими действиями они нанесли существенный вред окружающей среде.

Отмечается, что в 2016 году компания, во главе которой стоял один из обвиняемых, прошла конкурс и заключила договор по перевозке, обезвреживанию, и захоронению опасных отходов АО «Бийское производственное объединение «Сибприбормаш».

«Вступив в сговор, руководители двух Обществ изготовили фиктивные документы о приеме и утилизации опасных отходов предприятия «Сибприбормаш» на территории Полигона в городе Томске. Однако выгрузка и размещение отходов была незаконно осуществлена на земельном участке в городе Бийске, который не является объектом хранения и захоронения опасных отходов», - говорится в сообщении ведомства.

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Средства, которые нужно было направить на утилизацию, бизнесмены присвоили себе. Сумма превысила 40 миллионов 800 тысяч рублей.

Как сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по краю Людмила Рязанцева, предприимчивые бизнесмены осуждены от 4 до 6,4 лет лишения свободы условно. Также им назначены штрафы от 300 до 800 тысяч рублей.

Кроме того, судом будет рассмотрен гражданский иск о возмещении осужденными суммы причиненного преступлением ущерба. Следователем был наложен арест иска на имущество фигурантов дела на сумму более 70 миллионов рублей. Преступление было выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.