Избирком определил, какие партии продолжат борьбу за место в алтайском парламенте

Новости 31.07.2019 8:45 216

Избирательная комиссия Республики Алтай на состоявшемся 30 июля заседании назвала окончательный список из политпартий, допущенных до сентябрьских выборов в Госсобрание. За мандаты поборются 9 партий, еще трем объединениям было отказано.

Избирком зарегистрировал партийные списки на выборы в Эл Курултай большой парламентской четверки («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия»), а также "Яблока", "Патриотов России", КПСС, "Родина" и "Российской партии пенсионеров "За социальную справедливость".

В то же время было отказано в регистрации "Партии Возрождения России", "Партии народной свободы" (ПАРНАС) и "Партии Роста".

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На этом же заседании было зарегистрировано трое кандидатов на пост губернатора Республики Алтай, остальным в регистрации было отказано. Напомним, на пост главы республики были выдвинуты Леонид Ефимов, Виктор Ромашкин, Михаил Соловьев, Дмитрий Софронов, Мерген Теркин, Александр Транов, Олег Хорохордин и Александр Чеконов.

Для регистрации всем им было необходимо преодолеть муниципальный фильтр. Ранее кандидатами были зарегистрированы лидеры региональных отделений КПРФ и ЛДПР Виктор Ромашкин и Дмитрий Софронов. Соловьев, Теркин и Транов подписи в свою поддержку вообще не сдали, Чеконов представил в комиссию всего пять подписей. Ефимов сдал 85 подписей, однако три из них ранее были отданы за другого кандидата и не были засчитаны. В итоге выяснилось, что кандидатом не соблюдены нормы пропорций депутатов сельского и районного уровней. В связи с этим было отказано в регистрации, уточняют "Новости Горного Алтая".

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По итогам рассмотрения документов, поданных в поддержку выдвижения врио главы республики Олега Хорохордина, комиссия приняла решение о регистрации этого кандидата.