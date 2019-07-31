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Новым главой Усть-Калманского района стал выходец из потребсоюза

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Бывший председатель совета Чарышского райпотребсоюза Виктор Наумов был выбран по результатам проведенного конкурса главой Усть-Калманского района. Результаты были объявлены во время сессии райсовета депутатов, которая состоялась во вторник, 30 июля. Об этом сообщает сайт регионального правительства.

Наумов будет осуществлять свои полномочия на постоянной основе в течение пяти лет. До него пост с приставкой врио занимал Анатолий Зиновьев, который был назначен 20 марта текущего года сразу после Зиновьева Павла, ушедшего в отставку по собственному желанию.

Павел Зиновьев избран главой района 24 мая 2016 года. Позднее управленец засветился в нескольких скандалах. Например, накануне муниципальных выборов в 2017 году председатель «Справедливой России» Сергей Миронов сообщил, что в Алтайском крае, в восьми сельских районах и двух городах на членов партии СР оказывается давление и воспрепятствование их работе. Речь зашла именно о главе Усть-Калманского района Павле Зиновьеве, который в тот момент якобы «прессовал» эсеров.

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Ситуацию пришлось комментировать зампредседателю краевого правительства Виталию Снесарю, который, сославшись на отсутствие конкретных письменных претензий сообщил, что Миронову следовало бы конкретизировать обвинения. В то же время, Снесарь дал понять, что правительство будет проверять поступившее заявление.

Несколько месяцев спустя Зиновьев был признан виновным в неисполнении требований сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на наличие алкоголя. Тогда суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей и лишил водительских прав на два года.

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Почти год спустя, главы сельсоветов Усть-Калманского района в открытом письме потребовали отставки Павла Зиновьева, обвинив его в некомпетентности, которая привела район к деградации системы управления, отсутствии должного финансирования. Авторы обращения жаловались, что вынуждены были содержать котельные, водопроводы, заниматься устранением аварий за свой счет. Перечень претензий был очень велик. Зиновьев, в свою очередь, сообщал, что обвинения в его адрес безосновательны. Правда, признав, что проблема с финансированием действительно есть, он посетовал на происки глав сельсоветов, испытывавших к нему неприязнь.

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Начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики Юрий Проскурин тогда заявил, что на решение ситуации в районе потребуется какое-то время.

Новый глава районной администрации

Виктор Федорович Наумов родился 16 сентября в 1972 году в селе Щебнюха Чарышского района. В 2003 году закончил АлтГУ. На протяжении пяти лет, с 2012 по 2017 год возглавлял Чарышский район. С 2017 года был председателем Чарышского райсовета. Ранее работал руководителем райпотребсовета.

Автор: Политсиб.ру

Фото: old.charysh.ru