«У нас все плохо». Барнаульский общественник жестко раскритиковал Генплан

Новости 31.07.2019 8:15 6

Руководитель общественной организации «Гражданский патруль» Игорь Берг подверг критике Генплан и благоустройство Барнаула. Активист заявил, что готов внести ряд предложений по его изменению, передает «МК на Алтае».

Берг отметил, что должна быть разработана единая зона охраны в старом городе и не должно быть точечной застройки - от Речного вокзала и до улицы Партизанской. Более того, следует охранять советские памятники. В том числе проспект Ленина с его сталинскими домами.

«К сожалению, с градостроительной ситуацией у нас все плохо. Построят новое здание, а оно уродует ансамбль. Высотки диссонируют со старым городом. Даже обывателю это видно. Разрушен ансамбль старого города, а что осталось - гниет и разваливается. Мало примеров хорошей реставрации. Среди них назову дом Яковлева и Полякова возле Центробанка, над которым работали немецкие реставраторы», - отмечает Берг.

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Говоря о борьбе за сохранение культурного наследия, общественник затронул тему многострадальной усадьбы купца Михайлова.

«Усадьбу купца Михайлова можно было сохранить и со строительством высотки. Таких зданий немного. Эта усадьба состояла из полукаменного флигеля и каменного дома. Таких в городе больше нет. Это ценный объект». Общественник заметил, что городские парки «Изумрудный» и «Барнаульская крепость», а также Сереброплавильный завод рискуют повторить судьбу этой усадьбы.

Что не так с Генпланом?

Берг обратил внимание, что Генплан принимали без публичных слушаний. Далеко не каждый житель города мог зайти на сайт, написать пожелания и выразить мнение.

«Это очень сложно найти. Я проверял: сложная навигация, нигде нет заметной ссылки, ведущей на Генплан. Ощущение, будто людям специально не давали это сделать. А эти экспозиции в районных администрациях, куда можно было прийти только в рабочее время, меняли места дислокации раз в несколько дней. Толком невозможно было изучить и ознакомиться», - полагает активист.

Общественник считает, чтобы информировать граждан следовало создать простой и понятный сайт для генплана.

«Теперь его примут со всеми многочисленными ошибками, и до 2036 года будут ориентироваться на него. Кстати, 2030 год - год 300-летия Барнаула. Какое историческое наследие мы покажем потомкам через 11 лет», - отметил активист.

Организация «Гражданский патруль» появилась в Барнауле в 2017 году. Ее цель - защита прав граждан, юридическая помощь, контроль над исполнением действующего законодательства, развитие гражданского общества и общественной активности, инициативы.