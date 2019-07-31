Новосибирские строители выиграли в Барнауле тендер, а через час подали на заказчика в суд

Новости 31.07.2019 7:10 62

29 июля был разыгран тендер на достройку детского сада в квартале 2006«а» в Барнауле. Протокол рассмотрения заявок еще не опубликован, однако источник «Политсибру» сообщил, что победителем стала новосибирская строительная компания «БраНс».

Начальная цена контракта составляла 132,782 млн рублей. На торги заявились два участника, в итоге один из конкурентов предложил 131,454 млн рублей, другой - 130,79 млн рублей.

В этот же день, спустя 40 минут после завершения аукциона, через систему «Мой арбитр» в Арбитражный суд Алтайского края было подано исковое заявление от ООО СК «БраНс» к Управлению единого заказчика в сфере капитального строительства Барнаула. Его содержание пока неизвестно.

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Зачем только что выигравшей тендер компании подавать в суд на заказчика? Вопросов на данный момент больше, чем ответов. «Политсибру» связался с финансовым директором «БраНс» Ольгой Кравченко, на которую остальные сотрудники указывали, как на единственного осведомленного человека, за исключением директора Романа Подольского, пообщаться с которым не удалось.

«По поводу тендера – вчера протокола не было, а в суд на управление единого заказчика Барнаула мы точно не подавали. Мы, вообще, вчера ни на кого в суд не подавали», – сообщила финдиректор.

Таким образом для составления полной и достоверной картины остается дождаться публикации официальных документов.

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Ранее «Политсибру» писал, что осенью 2018 года «БраНс» уже выигрывал тендер на строительство барнаульского детсада. При начальной цене лота в 129 млн рублей, победитель торгов согласился выполнить работы за 128,365 млн рублей. Однако в июне текущего года заказчик, в связи с невыполнением работ в сроки, установленные графиком, в одностороннем порядке разорвал контракт. Между тем новосибирской компании было уже уплачено 39 млн рублей за фактически произведенные работы.

25 июля Управление единого заказчика в сфере капстроительства подало к «БраНс» иск с требованием о передаче заказчику объекта незавершенного строительства по муниципальному контракту № 26-18 (судя по всему, это и есть многострадальный детсад в квартале 2006«а»), а также освободить стройплощадку от техники, бытовок и стройматериалов. Кроме того, истец потребовал передать ему всю документацию по объекту. Судебное заседание по данному дело назначено на 3 сентября.

Таким образом уже через месяц "БраНс" рискует увязнуть в бумажной волоките, поэтому вполне логичным шагом выглядит встречный иск.

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Напомним, что ранее, со второй попытки, удалось найти застройщика для возведения пристройки к школе во Власихе (победителем признана ГПО №1). Также на прошедшей в понедельник конференции уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин сообщил, что в других городах и районах края трудностей с возведением соцобъектов не наблюдается.

Судя по результатам последних аукционов, можно констатировать, что и Барнаул выходит из кризиса социального строительства.