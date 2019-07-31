Власти приняли сокращенную версию потенциально опасных пород собак

Новости 30.07.2019 19:05 159

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, с обновленным перечнем собак, порода которых признана потенциально опасной. Документ размещен на сайте правительства.

Изначально предлагалось в список внести 69 пород, но после ряда корректировок их число сократилось до 12 видов собак и их метисов, обладающих генетической предрасположенностью к агрессии.

Вошли в список акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог, алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ гибрид волка, гуль донг, питбульмастиф, северокавказская собака, метисы всех указанных выше собак.

В перечень будут вноситься дополнения по итогам анализа нападений других пород собак на людей. С соответствующими предложениями будет выходить МВД, которое будет вести учет фактов нападения.

Напомним, что список из 69 пород был озвучен в марте 2019 года, однако Российская кинологическая федерация и Союз кинологических организаций России выступили с предположением список сократить. Данная инициатива была поддержана МВД, Минсельхозом и Минприроды.

Закон об обязательном ношении намордников при выгуле потенциально опасных собак вступит в силу в начале 2020 года.