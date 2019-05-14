«Меркурий» забил тревогу: куда делось молоко с антибиотиками в Алтайском крае?

Новости 30.07.2019 18:40 237

Молокоперерабатывающие предприятия Алтайского края с 1 июля стали работать с учетом требований системы «Меркурий». Ее основная задача – обеспечить контроль безопасности и качество продуктов питания.

Управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай при проведении мониторинга оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов установлено, что молокоперерабатывающее предприятие Алтайского края периодически производит возврат партий сырого молока по причине обнаружения в них антибиотиков, а также низких показателей безопасности и качества продукции.

Анализ системы показал, что сырое молоко поступало на предприятие с молочно-товарных ферм, расположенных в Алтайском крае и Новосибирской области. Также информационная система «Меркурий» обратила внимание, что часть сырого молока возвращается обратно отправителю, а часть не доходит до молочных ферм и теряется в неизвестном направлении.

В случае возврата молока система «Меркурий» незамедлительно уведомляет отправителя о том, что партия продукции не принята покупателем и возвращается по месту отправки, а также о причине возврата.

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Отметим, что в соответствии с действующим законодательством изготовитель сырого молока, которому стало известно о несоответствии выпущенной в обращение продукции, обязан сообщить об этом в орган государственного контроля в течение десяти дней с момента получения указанной информации.

«Не смотря на это, производители сырого молока предпочли скрыть данные факты и, возможно, использовать небезопасный продукт не по назначению», - говорится в сообщении Россельхознадзора.

Известно, в отношении семи производителей сырого молока, не выполнивших обязанность по информированию контролирующих органов о несоответствии выпущенной в обращение продукции, возбуждены дела об административных правонарушениях. На данный момент запланировано проведение внеплановых проверок.

Ранее сообщалось, что система «Меркурий» дает возможность проследить путь всей животноводческой продукции, которая производится на территории нашего края и всей страны. Это позволяет своевременно пресекать и предупреждать нарушения, связанные с оборотом некачественных и опасных грузов.