Сразу несколько ведомств проверяют факт загрязнения реки Пивоварки в Барнауле

Новости 30.07.2019 17:50 253

СКР по Алтайскому краю организовал доследственную проверку по факту загрязнения реки Пивоварки в Барнауле. Ранее горожане заметили в водоеме следы вещества, похожего на мазут.

«По факту информации в СМИ, СК начал проверку фактов сброса мазута в реку Пивоварка», - говорится в официальном сообщении.

Правоохранителями предварительно установлено, что с территории кирпично-асфальтового завода, расположенного на улице Силикатной, был осуществлен сброс ГСМ в реку Пивоварка, что представляет угрозу загрязнения водоема и может повлечь причинение вреда окружающей среде и здоровью человека.

Следствие намерено установить все обстоятельства и лиц, нарушивших правила охраны окружающей среды при производстве работ.

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В администрации города сообщили «Политсибру», что также подключились к расследованию. По данным комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города, 22 июля специалисты мэрии обследовали реку, где факты загрязнения подтвердились.

«Внешние признаки нефтепродуктов поступают в реку Пивоварку по устроенному земляному каналу с закрытой территории земельного участка», - сообщили в ведомстве.

Материалы проверки были переданы в Межрегиональное управление Роспироднадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, которое в соответствии с природоохранным законодательством уполномочено расследовать подобные инциденты.

На вопрос о наличии программы по очищению реки совместно с силами федерального бюджета, в администрации ответили, что в течение 2015-2017 годов подавались заявки в Федеральное агентство водных ресурсов. Целью было включение "экологической реабилитации" Пивоварки в ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса России в 2012-2020 годах». В итоге Федеральное агентство водных ресурсов предложение администрации отклонило.

Кроме того, мероприятие по экологической реабилитации реки было исключено из госпрограммы Алтайского края «Об охране окружающей среды, воспроизводстве и рациональном использовании природных ресурсов, развития лесного хозяйства Алтайского края» на 2015-2020 годы.

В Росприроднадзоре рассказали «Политсибру», что 22 июля в управление поступил звонок о сбросе в Пивоварку жидкости, напоминающей мазут.

«Сотрудниками был осуществлен незамедлительный выезд на место», - отметили в Росприроднадзоре.

В итоге в период с 22 по 24 июля сотрудниками совместно со специалистами ФГБУ «ЦЛАТИ по Алтайскому краю» был произведен отбор проб воды из реки Пивоварка. Сейчас ведутся лабораторные исследования, измерения и испытание отобранных проб, результаты которых станут известны позже.

Кроме того, специалисты Управления Росприроднадзора проводят надзорные мероприятия с проведением административного расследования неустановленного круга лиц, нарушивших требования по охране водных объектов.

Отметим, что это не первое загрязнение реки. Годом ранее Пивоварка окрасилась в молочный цвет. Тогда прокуратура Алтайского края возбудила уголовное дело.