Началась регистрация участников на IV Всероссийский юридический форум

Новости 30.07.2019 18:10 146

В Москве 18 сентября в зале «Известия Холл» состоится IV Всероссийский юридический форум «Реформа гражданского законодательства: некоторые новеллы и их судебное толкование», организатором которого является компания «Гарант».

Спикерами выступят ведущие эксперты, разработчики законов, известные и авторитетные правоведы России. Мероприятие стало уже традиционным. Три года подряд форум вызывает большой интерес среди специалистов юридических профессий по всей стране, поскольку затрагивает наиболее острые и сложные вопросы российского гражданского права.

В этом году предусмотрено несколько форматов участия: бесплатный очный, бесплатный заочный (интернет-трансляция), платные VIP и Комфорт участие в рамках очного формата, платное заочное участие, включающее передачу записи форума (формат Онлайн-Плюс).

Регистрация участников проводится на сайте www.conf.garant.ru. Количество очных мест в зале ограниченно. Подтверждение регистрации на бесплатное очное посещение либо перевод на бесплатное заочное участие будет осуществлено организатором форума в начале сентября. Регистрация на все заочные формы продолжится до 17 сентября.