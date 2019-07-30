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Прямой автобусный рейс Барнаул – Кош-Агач будет курсировать с 5 августа

Новости
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Новый автобусный маршрут «Барнаул – Кош-Агач» открывается с 5 августа, информирует пресс-служба барнаульского автовокзала.

Рейс будет осуществляться ежедневно. Отправление – в 08:40, прибытие в пункт назначения – в 22:10. Отправление из Кош-Агача в 05:00, прибытие в Барнаул 18:30.

«Первоначально рейсы по маршруту будут выполняться автобусами малой вместимости (18 мест) марки «Форд-Транзит», по мере увеличения востребованности предполагается предоставлять автобусы более вместительные. Предварительная продажа уже открыта», - говорится в сообщении.

Стоимость одного билета составляет 1500 рублей. Протяженность пути составляет 700 километров.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: putevoditel-altai.ru