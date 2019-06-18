Улучшение социального самочувствия: зачем министр Топилин приехал в Алтайский край

Новости 30.07.2019 17:20 277

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин, который является кураторам Алтайского края со стороны федерального кабмина, работает в подшефном регионе во вторник, 30 июля.

Цель визита федерального чиновника – разработка вместе с правительством края индивидуальной программы по ускоренному социально-экономическому развитию региона. Подготовку этого документа предполагается завершить к осени.

Именно этой теме и посвящено большое совещание, которое в эти минуты проводит министр Топилин в здании парламентского центра.

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Перед началом мероприятия свое слово относительно разработки индивидуальной программы развития Алтайского края взял губернатор Виктор Томенко. По словам главы региона, сегодня, во время визита Максима Топилина, были проведены стратегические сессии.

«Их было семь - по различным направлениям социально-экономического развития. Мы договорились, что модераторы, как со стороны федеральных органов власти, так и со стороны правительства Алтайского края представят здесь свои итоговые выводы в отношении тех инициатив, которые были сформированы по мероприятиям, которые могли бы войти в программу ускоренного развития Алтайского края. Необходимо определить, что может быть включено в программу, что требует проработки, а что находится в формате жестких разногласий и, вероятно, не попадет в проект программы», - сказал губернатор.

Максим Топилин, обращаясь к участникам совещания, подчеркнул: «У всех у нас одна задача – подготовить комплекс мер для реализации программы развития региона, определить точки роста и все то, что связано с повышением заработных плат, социальным самочувствием и благополучием населения».

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Также глава Минтруда добавил, что в настоящее время необходимо внимательно проанализировать предложения, которые разрабатываются и в крае, и на уровне Федерации, с тем чтобы затем предложить руководству и правительству России определенный и четкий план действий.

«Хотел бы попросить всех включиться в эту работу», - сказал министр, указав на то, что им вместе с Виктором Томенко достигнута договоренность о том, что со следующего года Минтруд включит Алтайский край в свои программы, направленные на поддержку уровня доходов населения, борьбу с бедностью, реабилитацию людей с ограниченными возможностями.

«Так что сейчас ключевая задача – это «прошивка» точек, которые необходимы для ускоренного роста», - добавил Максим Топилин.

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Председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко, в свою очередь, отметил большую роль федерального центра в поддержке Алтайского края.

«У нас есть серьезный потенциал, серьезные экономические достижения, а с другой стороны есть и объективные ограничения и сложности. Они связаны, как со структурой экономики, так и со спецификой рынка труда, системой расселения и рядом других факторов. Без особых подходов поддержки со стороны федерльного центра мы не сможем преодолеть эти ограничения и выйти на опережающие темпы развития», - уверен спикер АКЗС.

Он также добавил, что избиратели в Алтайском крае выражают надежду на то, что совместная работа краевого правительства и федеральных органов власти принесет свои плоды.

Со своей стороны Александр Романенко заверил, что Алтайское краевое Заксобрание готово разрабатывать и принимать законопроекты, которые нужны для реализации принимаемых сегодня решений.