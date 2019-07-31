АлтГТУ объявил набор детей для обучения в Центре инженерно-технического творчества

Новости 30.07.2019 16:50 167

Алтайский государственный технический университет имени Ползунова объявил набор детей с 5 по 10 классы в Центр детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова». Конкурсный отбор начнется 1 августа.

Школьников в Центре будут отбирать по направлениям подготовки: «Физика»», «Химия», «Математика», «Программирование», «Робототехника».

Претендентам необходимо будет пройти тестирование и собеседование. Успешно справившиеся с вступительными испытаниями получат возможность заниматься в АлтГТУ им. И.И. Ползунова в современных лабораториях, оборудованных при поддержке Благотворительного фонда Андрея Мельниченко.

Кроме подготовки по естественнонаучным предметам и математике «наследников» ждет серьезная работа над созданием собственных научно-исследовательских проектов, подготовка и участие в олимпиадах и научно-технических конкурсах.

Такой подход к дополнительному образованию уже приносит свои результаты. Среди учащихся ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» есть победители и призеры Краевых, всероссийских и международных конкурсов и олимпиад.

Обучение в ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» бесплатное.

Для поступления в Центр необходимо с 1 по 30 августа зарегистрироваться на сайте Центра.

Центр детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» был создан Фондом Андрея Мельниченко и Алтайским государственным техническим университетом имени И.И. Ползунова в октябре 2017 года. В нем более 450 школьников 5−11 классов обучаются по пяти направлениям: физика, химия, математика, программирование и робототехника.



Шесть специализированных лабораторий Центра оснащены самым современным оборудованием, позволяющим реализовывать образовательные проекты любой сложности.