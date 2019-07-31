АлтГТУ объявил набор детей для обучения в Центре инженерно-технического творчества

Алтайский государственный технический университет имени Ползунова объявил набор детей с 5 по 10 классы в Центр детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова». Конкурсный отбор начнется 1 августа.
Школьников в Центре будут отбирать по направлениям подготовки: «Физика»», «Химия», «Математика», «Программирование», «Робототехника».
Претендентам необходимо будет пройти тестирование и собеседование. Успешно справившиеся с вступительными испытаниями получат возможность заниматься в АлтГТУ им. И.И. Ползунова в современных лабораториях, оборудованных при поддержке Благотворительного фонда Андрея Мельниченко.
Кроме подготовки по естественнонаучным предметам и математике «наследников» ждет серьезная работа над созданием собственных научно-исследовательских проектов, подготовка и участие в олимпиадах и научно-технических конкурсах.
Такой подход к дополнительному образованию уже приносит свои результаты. Среди учащихся ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» есть победители и призеры Краевых, всероссийских и международных конкурсов и олимпиад.
Обучение в ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» бесплатное.
Для поступления в Центр необходимо с 1 по 30 августа зарегистрироваться на сайте Центра.