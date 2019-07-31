Алтайский краевой СПИД центр провел семинары в детских лагерях Рубцовска

Новости 30.07.2019 19:30 138

19 июля текущего года комплексная бригада в составе специалистов Рубцовского филиала Алтайского краевого центра СПИД, наркологического диспансера, при поддержке отдела по делам молодежи администрации города Рубцовска, провела профилактическую работу в летних оздоровительных лагерях «Юность» и «Салют» Егорьевского района.

Специалисты медицинских организаций провели беседы, направленные на профилактику наркомании, ВИЧ-инфекции и популяризацию здорового образа жизни среди ребят старших возрастных групп. А специалисты отдела по делам молодежи организовали различные конкурсы, викторины, с вручением призов.

Помощник врача-эпидемиолога отдела профилактики Рубцовского филиала Алтайского краевого центра СПИД Александр Бажан в формате видеолектория обсудил с участниками информацию о ВИЧ-инфекции, путях передачи, мерах профилактики, безопасном поведении с показом видеофильма «Правильные решения - всё, что нужно знать о ВИЧ».

В мероприятии по профилактике ВИЧ-инфекции приняли участие 140 подростков старших возрастных групп.