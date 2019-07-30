Женщину с четвертой стадией рака прооперировали в Барнауле

Новости 30.07.2019 15:50 31

Врачи Алтайского краевого онкодиспансера провели операцию пациентке с четвертой стадией рака. Об этом сообщает КП-Барнаул.

У женщины были удалены одновременно селезенка, часть кишечника, печени и диафрагма.

Заболела она год назад. Болезнь быстро прогрессировала. За этот период из-за заболевания женщина похудела на 30 кг. Подозрение возникло при обследовании в «Автопоезде здоровья», который приехал в Романовский район, где и жила женщина. После предварительных анализов, ее отправили на комплексное обследование в Краевой диагностический центр.

В результате врачи диагностировали у пациентки аденокарциному ободочной кишки IV стадии с синхронными метастазами в печени. В совокупности с низким гемоглобином и высоким СОЭ ситуация была крайне неблагоприятной.

В подобных случаях хирургическое лечение проводят в два этапа, однако врачи сразу провели операцию одним этапом. Почти за восемь часов операции, пациентке удалили пораженные органы и провели пластику удаленного участка диафрагмы.

«Мы радикально удалили аденокарциному и все, что было с нею связано. Следующим этапом пациентке предстоит пройти курсы химиотерапевтического лечения, чтобы «закрепить» результат и предупредить возможный рецидив, - заведующий отделением рентгенхирургических методов лечения алтайского краевого онкодиспансера Константин Мамонтов.

Женщина идет на поправку и готовится к выписке, чувствует себя хорошо. Все анализы сейчас находятся в норме.