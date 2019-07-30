Продолжение следует. За барнаульский Ковш развернулся ожесточенный торг

Новости 30.07.2019 15:15 83

Накануне в Барнауле должен был завершиться тендер, стоимостью 60 тысяч рублей, на право заключения договора по формированию искусственного земельного участка на Ковше, однако его пришлось отложить на неделю.

В торгах участвовали две организации: ООО «Акватория» и ООО «ГенПодряд». Учредителем «Акватории» числится Анна Самарина, также являвшаяся директором компании «Домос», купившей за 53 млн рублей здание Центрального рынка в Барнауле, и аффилированной с компанией «Сибирия». По данным СМИ, последняя связана с известной в Барнауле семьей предпринимателей Мудриков. Про ООО «ГенПодряд» «Политсибру» выяснил, что оно зарегистрировано 24 апреля 2019 года, директором значится Влада Сандрос. Основной профиль компании с уставным капиталом в 50 тысяч рублей - "деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика".

Как рассказал изданию начальник отдела водных ресурсов Минприроды Алтайского края Олег Ткаченко, аукцион не был завершен 29 июля.

«Торги проходили бурно, участники сделали много шагов, дошли до четырех тысяч рублей уже. В аукционе на данный момент сделан перерыв, он будет продолжен через неделю», – сообщил чиновник.

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История проекта

Еще 15 июля 2017 года на официальном сайте мэрии Барнаула появился проект «разрешения на создание искусственного земельного участка на водном объекте», однако вскоре новость была удалена. Сканы документов удалось отыскать активистам сервиса городских инициатив «Градика».

Согласно документу, формирование земельного участка площадью 0,055 кв. км инициировано ООО «Акватория» с целью возведения там трех многоэтажных (более 9 этажей) домов. Разрешение на засыпку выдано краевым Минприроды, однако подписи замминистра Бротцмана на нем нет. На запросы активистов из всех ведомств приходили отписки, не проясняющие ситуацию. Затем наступило затишье.

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12 июля 2019 года барнаульский общественник Иван Дворцов разыскал и опубликовал новый проект «Акватории» по засыпке все той же части Ковша. На этот раз документы были подписаны, но разрешение выдано уже не алтайским Минприроды, а межрегиональным органом – Верхне-Обским бассейновым водным управлением.

29 июля стартовал аукцион на право заключения договора о формировании земельного участка на Ковше. Обращает на себя внимание тот факт, что его площадь сократилась более чем вдвое – с 0,055 до 0,02 кв. км. Срок выполнения договора составляет 3 года 4 месяца с момента заключения. Предполагается, что искусственная суша будет создаваться поэтапно.

Интересно, что в проекте нового Генплана, который до сих пор находится в стадии обсуждения, никакие участки Ковша не засыпаны, хотя на ПЗЗ к предыдущему Генплану искусственный земельный участок есть и предназначен под жилую застройку.

Лесной пруд

Аналогичный тендер размещался на создание искусственного земельного участка на Лесном пруду. Там планировался проект возведения жилого комплекса из 29 многоэтажных домов, а также школы, детского сада и спортивного комплекса. Все это должно быть построено к 2028 году. Притом, ни в новом Генплане, ни в ПЗЗ Генплана предыдущего водный участок изменениям не подвергался. В настоящее время тендер отменен.

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Инициатором данного проекта выступала компания «МДС-Алтай», которой мэрия ранее не позволила разработать песчаный карьер на правом берегу Барнаулки. Поскольку фирма уже успела вложить в проект карьера 37 млн рублей, есть мнение, что таким образом она пыталась «отбить» вложенные средства на застройке Лесного пруда.

На протяжении июля «Политсибру», пытаясь уточнить информацию по обоим вышеупомянутым объектам, направлял запросы в региональное Минприроды, администрацию Барнаула, а также Верхне-Обское ВБУ. Все ведомства прислали стандартные ответы, в которых сообщается лишь, что все законно и согласовано.