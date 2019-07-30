Барнаульский застройщик продает бывший детский лагерь

Новости 30.07.2019 14:00 88

Застройщик из Алтайского края уже пять лет не может продать территорию бывшего детского лагеря «Юбилейный». Об этом пишет «Алтайский портал недвижимости».

Продаваемый участок находится в поселке Казачий Первомайского района в сосновом бору рядом с рекой Повалиха. Его площадь составляет 10,7 гектаров.

Продает объект компания «Алтайэнергожилстрой», которая за последний период несколько раз распродавала свои начатые проекты, а новых принципиально не создавала. Кроме того, учредители компании открыли собственное агентство недвижимости «Зима-лето», которое работает по Барнаулу и Сочи.

На территории продаваемого бывшего лагеря находится 21 жилой корпус, объекты инфраструктуры, к которым относятся трансформаторная подстанция и водонапорная башня. Они были законсервированы в 2008 году.

По данным собственника, объекты можно модернизировать с целью застройки территории под базу отдыха, санаторий или коттеджный поселок. Земля относится к особо охраняемым территориям.

В начале продажи цена лота составляла 70 млн рублей, однако со временем опустилась до 15 млн рублей. В стоимость входят все объекты, земельный участок, а также эскизный проект базы отдыха и спорта.

К реализации подключалось не одно крупное и опытное агентство недвижимости, но желающих так и не оказалось.