Новое ЧП на конеферме: в Барнауле 18-летняя наездница получила тяжелую травму

Новости 30.07.2019 14:50 49

Беда не приходит одна, на территории барнаульской конефермы АГАУ произошло очередное происшествие. Стало известно, что во время тренировки 29 июля 18-летняя спортсменка получила серьезную травму.

По данным «Политсибру», девушка занималась конным спортом с 11 лет. После долгого перерыва она решила возобновить тренировки и пришла на конюшню на пробное занятие. «Спортсменка упала практически на ровном месте. На повороте потеряла равновесие и не смогла удержаться в седле», - уточнил источник редакции.

Обслуживающий персонал спортивной секции находился неподалеку, поэтому среагировали молниеносно, оказав первую помощь. Девушка была экстренно доставлена экипажем скорой помощи в больницу с открытым переломом плеча и сильным венозным кровотечением.

Официального заявления о претензии к спортивной школе в правоохранительные органы не поступало, отмечает старший помощник руководителя СКР по взаимодействию со СМИ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

ЧП на барнаульской конеферме: 15-летняя спортсменка впала в кому Новости 22.05.2019 8:15 По данному факту проводится проверка 320

Напомним, в мае 2019 года на территории конефермы травму головы получила 15-летняя воспитанница спортивной секции. По информации Следкома, жеребец сбил спортсменку с ног. Вероятно, животное внезапно испугалось резкого звука или движения. Следователи до сих пор выясняют все обстоятельства несчастного случая.

Ранее сообщалось о том, что образовательное учреждение находится под угрозой закрытия. На данный момент директор Краевой спортивной школы олимпийского резерва Сергей Волков уже расторгнул контракт по аренде лошадей с АГАУ, в связи с чем занятия конным спортом больше не могут осуществляться на конеферме университета.

«Во избежание неприятностей при работе и общении с лошадьми в любой конюшне или конном центре предусмотрены особые правила поведения, техника безопасности. В спортивной секции конефермы АГАУ необходимо ввести контрольно-пропускной режим и ограничить спортсменам и гостям свободный допуск к лошадям», - прокомментировал ранее ситуацию «Политсибру» Сергей Волков.

В свою очередь, накануне тренеры получили уведомление о том, что с 1 августа 2019 года тренировки будут проходить на территории барнаульского ипподрома. В распоряжении редакции оказался соответствующий документ.