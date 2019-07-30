Печальная тенденция: почему в Алтайском крае закрываются крупные предприятия

Новости 30.07.2019 13:10 88

Сразу три крупных предприятия в Алтайском крае находятся на грани выживания – это Рубцовский хлебокомбинат, Иткульский спиртзавод и тепличный комбинат "Индустриальный" в Барнауле. Эти организации давно работают на рынке, но накопившиеся проблемы в управлении и многомиллионные долги сломили даже их.

Как сообщает «ТОЛК», в свое время Рубцовский хлебокомбинат был одним из самых крупных и динамично развивающихся предприятий города. В 70-е годы комбинат остро нуждался в кадрах и буквально взрастил их для себя. При предприятии открылось училище, где стали обучать пекарей, технологов и кондитеров. Выпускники, не раздумывая, шли на комбинат и почти все проработали на нем 20-30 лет. После ликвидации некогда успешного предприятия летом 2019 года все эти опытные специалисты – почти 200 человек – вынуждены искать себе новую работу.

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Говоря о проблеме с дальнейшим трудоустройством, председатель профкома Рубцовского хлебокомбината Галина Сизых отмечает, что средний возраст работников у нас на предприятии – 40-50 лет. «Они всю жизнь проработали на комбинате и просто не знают, где еще могут найти себя. К тому же у нас все было четко: график, "белая" зарплата, отпуск и так далее. На рынке сейчас мало таких предложений. Очень сложно, но люди ищут, куда деваться", – отмечает она.

Проблемы на предприятии копились несколько лет, но оно как-то работало на старых дрожжах. В итоге комбинат серьезно оброс долгами – к началу 2019 года он был должен поставщикам более 20 млн рублей. Производственные мощности были загружены менее чем наполовину: по выпуску кондитерских изделий — на 18,9%, по выпуску хлеба — на 5,7%.

В феврале сотрудники комбината устроили митинг и просили оказать помощь предприятию, не закрывать его. Городские чиновники и представители краевых властей пообещали держать руку на пульсе, однако оздоровить ситуацию на заводе так и не удалось. В конце июня все работники получили уведомления о ликвидации завода. На данный момент производство остановлено полностью.

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Депутат АКЗС Вероника Лапина, высказываясь о ситуации, подчеркивает, что с обеих сторон имела место «симуляция активности».

«Руководство завода уже просто опустило руки, а в управлении по пищевой промышленности пояснили, что у них нет рычагов для решения такого рода проблем на предприятиях. Все сдались, а в итоге заложниками ситуации оказались люди, и это самое грустное", - констатирует народная избранница.

По словам Лапиной, для выхода из кризиса руководству завода предлагались различные варианты, к примеру, расширить сеть специализированных киосков, найти компромисс с торговыми сетями и ряд других мер, однако сделать это, кажется, даже не пытались.

"На мой взгляд, руководство просто слишком отстало от торговых реалий. Конечно, им стало сложно конкурировать с маленькими пекарнями, которые гибко реагируют и подстраиваются под изменения рынка. Это и понятно, с их объемами производства сделать это гораздо проще, чем большому комбинату. Пекарням приходится заниматься маркетингом, чтобы продвигать свою продукцию, а иначе они не выживут. В этом Рубцовский комбинат явно проигрывал", – отмечает предприниматель, депутат Барнаульской гордумы Алексей Скосырский (ЛДПР).

Почему на производстве посчитали лучшим выходом ликвидацию, а не спасение предприятия, узнать не удалось. Гендиректор и основной собственник комбината Александр Шевченко от комментариев отказался. Неизвестно также, что будет с имуществом предприятия и площадями. Инвесторов или арендаторов на них, по данным источников, пока нет.

Уже бывшие работники комбината при поддержке алтайского крайкома КПРФ подготовили письмо главе Минтруда Максиму Топилину, где просят обратить внимание на их ситуацию. Также обращение было направлено губернатору региона Виктору Томенко.

Непростая ситуация наблюдается и на тепличном комбинате "Индустриальный" в Барнауле. Напомним, там из штата почти в 600 человек более 200 в связи с закрытием вынуждены искать новые места работы.

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За последние пять лет предприятие работало в планово-убыточном режиме. Взявшись за модернизацию в 2006 году, руководство активно с помощью серьезных кредитных ресурсов продолжало ее несколько лет. Именно заемные средства впоследствии привели к проблемам. Всего на плановое перевооружение было потрачено более 900 млн рублей, но из-за роста цен на энергоресурсы многие изменения оказались нивелированы.

Пару лет назад "Индустриальный" начал новую инвестиционную программу. Стоимость работ составляла более 1 млрд рублей. Частично она была выполнена, но вот дальнейшая реализация фактически оказалась невозможной – краевые власти (им принадлежит 100% акций комбината) поняли, что предприятию уже просто не дадут займа из-за огромных долгов. Кроме того, из регионального бюджета комбинату неоднократно выделялись подъемные средства.

В итоге комбинат буквально зарос проблемами. Чтобы продолжать работу, "Индустриальному" нужно было рассчитываться с кредиторами и продолжать модернизацию, а такой возможности попросту нет.

"Предприятие может выпускать продукцию на сумму в 650 млн рублей. На производство этого объема требуется порядка 700 миллионов", – рассказал на недавнем совещании у губернатора заместитель главы краевого минсельхоза Сергей Межин.

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По мнению экспертов от бизнеса, в какой-то мере именно краевые дотации и расслабили руководство предприятия. "Если ты собственник бизнеса, то мотивация совсем другая, ты радеешь за это дело, если все провалится, то, грубо говоря, семью нечем будет кормить, а в случае, когда собственник – государство, все немного по-другому", – считает Алексей Скосырский.

"Тепличные хозяйства достаточно успешно развиваются в других регионах, например, в Новосибирске. Другой вопрос, что их там развивают. А в "Индустриальном", видимо, были какие-то проблемы c грамотным маркетингом, правильной логистикой. Думаю, что "помогли" им еще активные поставки овощей из Китая, они просто не смогли конкурировать с ними", – комментирует происходящее глава Алтайского союза предпринимателей Юрий Фриц.

В скором времени все имущество комбината передадут новому арендатору, им стал "Тепличный комбинат "Толмачевский", входящий в холдинг "Горкунов". По словам гендиректора комбината Андрея Седунова, группа компаний, возможно, и не взглянула бы на этот актив, если бы не позиция основателя "Толмачевского" Бориса Горкунова, который родом из Угловского района. Он хочет сохранить тепличное хозяйство в регионе.

Что же касается истории с Иткульским спиртзаводом, то в 2018 году он впервые за десять лет не вышел в прибыль, а убытки превысили 300 млн рублей. Дело в том, что предприятие стало поручителем по кредитам "Кристалл-Лефортово" и связанного с ней юрлица "Щигры Главпродукт" (Курская область) на общую сумму до 1,2 млрд рублей. Однако несколько лет назад у собственника возникли серьезные финансовые проблемы, он останавливал свои заводы в Самаре и Саранске, но закрывать завод в Алтайском крае не планировалось.

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До этих событий произошел крах партнера группы по дистрибуции — компании "Статус групп". Ее долг перед "Кристалл-Лефортово" достиг 6 млрд рублей. В начале 2018 года компании, входящие в группу, получили иски, общая сумма которых превысила 5,5 млрд рублей. Сейчас "Кристалл-Лефортово" проходит процедуру банкротства.

"Думаю, что с рынка просто убрали конкурента, это какая-то сугубо корпоративная история. Либо это такая стратегия собственников была, либо собственники сделали это под давлением конкурентов. Не думаю, что водочный бизнес резко стал убыточным", – считает Юрий Фриц.

У краевых властей есть заинтересованность в приобретении завода в собственность, купить производство готова также компания "Маруся Бевереджис РУС", для которой на Иткульском спиртзаводе производили водку на экспорт. Пока ни о каких четких договоренностях не известно.

Напомним, что в апреле этого года признали банкротом Алтайский моторный завод, не смогли выполнить свои кредитные обязательства в компании "Юг Сибири", которая, казалось бы, динамично развивалась в последние несколько лет, готовится к продаже крупный свинокомплекс "Алтаймясопром", на грани банкротства "Павловская птицефабрика" – этот список можно продолжать. Таким образом, вырисовывается очень неприятный тренд.

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"Наблюдается очень грустная тенденция. Много предприятий закрывается, а, к сожалению, новых производств почти не появляется. Непростая ситуация в самых разных отраслях. К сожалению, сейчас для многих проблемой становится закредитованность. Вот вроде и вкладывался собственник прилично, а погорел. В докризисные годы у многих появилась такая мнимая уверенность, что можно назанимать и легко погасить, но ситуация в экономике изменилась, и теперь тащить это бремя долгов, набранных в прежние годы, многим предприятиям просто не под силу", – рассуждает Юрий Фриц.

Кроме того, по мнению экспертов, очень многие руководители, особенно старой закалки, берутся за решение проблем слишком поздно, когда выход видится только в закрытии предприятия.

Эксперты сходятся в одном: опускать руки – это последнее дело для бизнеса. Очень важно адаптироваться к новым условиям и идти в ногу со временем. "Да, были у нас раньше заводы, они ударно работали, выполняя госзаказы. Плановость была во всем – в торговле, в производстве, были там свои плюсы, но сейчас времена изменились, и нужно это признать", – замечает Алексей Скосырский.

"Существуют разные меры поддержки бизнеса, со стороны властей в том числе, но все они абсолютно бесполезны, если предприятие не может существовать в рыночных условиях", – считает Фриц.