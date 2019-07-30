Две девушки из Рубцовска задушили и расчленили своего знакомого

Новости 30.07.2019 12:05 75

Следственный комитет Алтайского края завершил расследование уголовного дела о жестоком убийстве. Компания друзей обвиняется в смерти собственного знакомого.

Трагедия произошла в конце ноября 2018 года. В одном из частных домов Рубцовска компания распивала спиртное.

«Находящаяся в состоянии алкогольного опьянения 27-летняя женщина стала предъявлять претензии к 31-летнему знакомому в том, что он накануне уронил ее маленького ребенка», - говорится в сообщении ведомства.

Старший помощник руководителя СКР по взаимодействию со СМИ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева уточнила, что в ходе конфликта женщина совместно с 23-летней хозяйкой дома и еще одним мужчиной, находившимся в компании, задушили потерпевшего поясом от халата.

Решив скрыть следы преступления, обвиняемые расчленили труп мужчины, а позже избавились от улик. В настоящее время им предъявлено обвинение в убийстве. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.