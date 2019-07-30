На Алтай-Коксе определили лучших огнеупорщиков

Новости 30.07.2019 14:25 57

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс профессионального мастерства среди огнеупорщиков. Победителем стал Виктор Куликов. Ему вручили диплом и денежную премию.

За право называться лучшим огнеупорщиком боролись 10 рабочих специализированного участка по горячему ремонту. После теоретического задания они выполняли кирпичную огнеупорную кладку.

Второе место в конкурсе занял Евгений Панас. Третье – Михаил Исаченко. Звание лучшего молодого рабочего присвоили Дмитрию Николаеву. Почетной грамотой от профсоюзной организации наградили Юрия Сорокина. Призеры конкурса получили дипломы и денежные поощрения. Фоторепортаж о конкурсе можно посмотреть по ссылке.

Ежегодно на Алтай-Коксе проходит десять конкурсов профмастерства. Они нацелены на повышение престижа рабочих профессий, мотивацию сотрудников к профессиональному росту. До конца года определят лучших среди аппаратчиков, дозировщиков, слесарей-ремонтников, сортировщиков кокса, водителей автомобиля.