Разработчики проекта генплана Барнаула не спешат отвечать на критику

Новости 30.07.2019 11:35 118

Представители Российского института градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор», выступившего разработчиком проекта генплана Барнаула до 2036 года, не спешат отвечать на замечания к документу, которые выразили эксперты и в целом широкая общественность краевой столицы.

Еще во время общественного обсуждения проекта генерального плана «Политсибру» направил в «Гипрогор» запрос на имя генерального директора данной организации Дмитрия Мордвинова.

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В запросе наша редакция хотела узнать, планируют ли представители «Гипрогора» принять участие в дискуссиях по поводу генплана, согласны ли разработчики документа с мнением ряда барнаульских экспертов, которые ставят под сомнение упомянутую в документе цифру о динамике населения краевой столицы и достижении показателя в 740 тысяч человек.

Также «Политсибру» задал вопрос о том, почему во время обсуждения документа в предложенных барнаульцам картах не могли разобраться даже градостроители с опытом.

Кроме этого, перед «Гипрогором» ставился вопрос о планах специализированной застройки в нагорной части Барнаула и критике, связанной с тем, что в документе, по мнению горожан, не предлагаются места под новые парки, а, наоборот, уменьшается площадь зеленых территорий.

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Официальный запрос был направлен в институт градостроительства еще в первой половине июля. Однако до сих пор представители «Гипрогора» не ответили на интересующие редакцию и горожан вопросы.

Отдельно стоит обратить внимание на то, что несмотря на серьезный статус организации, дозвониться до нее представляется очень непростым делом. Оба из указанных на официальном сайте института телефона практически всегда молчат. Побеседовать с контактным лицом, представляющим, институт, редакции удалось лишь единожды. При этом внятного объяснения, когда будет получен ответ на запрос, получить не удалось.

«Политсибру» также связывался с Анастасией Немчиновой, которая в январе 2017 года в качестве главного архитектора проектного института «Гипрогор» приезжала в Барнаул и отвечала на критику проекта генплана. По ее словам, в данный момент в «Гипрогоре» она не работает, а посему отвечать на интересующие нас вопросы не уполномочена.

Между тем, на календаре уже рубеж июля и августа, а значит разработанный «Гипрогором» проект генплана Барнаула в самое ближайшее время будет обсуждаться в стенах городской думы. В этом контексте хотелось бы все же получить комментарии разработчиков документа, взявшим немалые средства за написание бумаг, по которым городу предложено развиваться в ближайшие 15 лет.