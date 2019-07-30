Лучшие наездники Сибири соберутся на барнаульском ипподроме

Новости 30.07.2019 10:40 86

3-4 августа на Барнаульском ипподроме пройдёт грандиозное событие – Кубок Губернатора Алтайского края в рамках III этапа Большого Сибирского круга и Всероссийский Фестиваль Орловского рысака «Сибирь-2019».

Большой Сибирский Круг проводится в 13 раз. Значимость мероприятия возрастает в связи с тем, что 2019 год для Барнаульского ипподрома юбилейный- 105 лет со дня подписания Постановления Барнаульской государственной Думы от 20 марта 1914 года №108 о создании Общества охотников конского бега и скачек. В наше стремительно меняющееся время немного предприятий могут гордиться такой славной историей. Были взлеты и падения, но ипподром продолжает существовать и привлекать к себе внимание ценителей лошадей и любителей конного спорта. С каждым годом ипподром посещают все большее количество зрителей, которые хотят видеть и любоваться красотой и совершенством. Победа в юбилейный год является большой честью и признанием, которая надолго останется в памяти владельца лошади и наездника.

Лучшие наездники и жокеи со своими лошадьми со всей Сибири соберутся в Барнауле для участия в этих престижных соревнованиях. Уже подали заявки на участие конники Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской областей, Алтайского и Красноярского краев , республик Алтай и Хакасия.

Второе масштабное мероприятие - Всероссийский Фестиваль Орловского рысака «Сибирь- 2019». Первый фестиваль был проведен в 2010 году в Барнауле, затем он переезжал из города в город и в 2016 году вернулся в Барнаул, тогда же было принято решение всегда проводить его именно здесь, на Барнаульском ипподроме. В этом году состоится юбилейный 10-й фестиваль, на который приедут не только лучшие орловские рысаки Сибири, но и представители Уральского федерального округа. 2 августа состоятся ринг-выводки, на которых экспертная комиссия оценит экстерьер участников фестиваля и выберет лучших. Затем в результате 2-х дневных соревнований на беговой дорожке будут определены Чемпион и Чемпионка орловских рысаков.

В эти два дня будет разыграно 18 призов с общим призовым фондом 2 млн рублей.

Помимо захватывающих заездов и скачек, традиционно на ипподроме, представлена культурно-развлекательная программа, показательные выступления спортсменов-конников и воспитанников пони-клуба. Для самых азартных зрителей работает тотализатор. Желающие смогут покататься на лошадях и пони.

Гостей краевой столицы приглашают посетить праздник и поддержать алтайских конников. Мероприятие состоится по адресу: пр-кт Космонавтов, 61. Начало в 13 часов.

Справки по телефонам: 52-37-66; 52-37-65. Дополнительная информация размещена на сайте ипподрома ippodrom22.ru