Эффект снижения: в Республике Алтае думают, как уменьшить тарифы на электроэнергию

Новости 30.07.2019 11:10 80

Глава Минэнерго РФ Александр Новак посетил с рабочим визитом Республику Алтай и обсудил с временно исполняющим обязанности регионального руководителя Олегом Хорохординым возможность снижения тарифов.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Новак провел заседание комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения, на котором был поднят вопрос о подготовке Сибирского федерального округа к предстоящей зиме.

«Мы оценили ход подготовки к осенне-зимнему периоду. Руководство Республики Алтай уделяет значительное внимание подготовке к зиме. Уверен, что будут проведены все необходимые мероприятия, обеспечены материально-технические ресурсы, и в итоге зимний период будет надежно пройден», - отметил федеральный чиновник.

Также он посетил Майминскую солнечную электростанцию и провел совещание по вопросам состояния и развития энергосетевого хозяйства региона.

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Комментируя этот вопрос, Алекснадр Новак сказал: «Сегодня в процессе обсуждения мы наметили, каким образом будет развиваться электросетевое хозяйство, чтобы обеспечить надежное электроснабжение и подключение новых потребителей. Обсуждали и проблему высоких тарифов, исторически сложившуюся в регионе. Мы наметили некоторые механизмы, которые будем использовать, чтобы получить эффект по снижению».

В свою очередь, Олег Хорохордин, акцентировал внимание на том, что при успешной реализации намеченных мероприятий в регионе действительно возможно реальное снижение тарифов.