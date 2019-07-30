О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Эффект снижения: в Республике Алтае думают, как уменьшить тарифы на электроэнергию

Новости
80
0

Глава Минэнерго РФ Александр Новак посетил с рабочим визитом Республику Алтай и обсудил с временно исполняющим обязанности регионального руководителя Олегом Хорохординым возможность снижения тарифов.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Новак провел заседание комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения, на котором был поднят вопрос о подготовке Сибирского федерального округа к предстоящей зиме.

«Мы оценили ход подготовки к осенне-зимнему периоду. Руководство Республики Алтай уделяет значительное внимание подготовке к зиме. Уверен, что будут проведены все необходимые мероприятия, обеспечены материально-технические ресурсы, и в итоге зимний период будет надежно пройден», - отметил федеральный чиновник. 

Также он посетил Майминскую солнечную электростанцию и провел совещание по вопросам состояния и развития энергосетевого хозяйства региона. 

Тарифы на электроэнергию в Республике Алтай могут понизить в 2019 году

Тарифы на электроэнергию в Республике Алтай могут понизить в 2019 году

Новости

Новые цифры пока не называются

401

Комментируя этот вопрос, Алекснадр Новак сказал: «Сегодня в процессе обсуждения мы наметили, каким образом будет развиваться электросетевое хозяйство, чтобы обеспечить надежное электроснабжение и подключение новых потребителей. Обсуждали и проблему высоких тарифов, исторически сложившуюся в регионе. Мы наметили некоторые механизмы, которые будем использовать, чтобы получить эффект по снижению».

В свою очередь, Олег Хорохордин, акцентировал внимание на том, что при успешной реализации намеченных мероприятий в регионе действительно возможно реальное снижение тарифов.

Политический дуплет: эксперты о непредсказуемости выборов в Горном Алтае

Политический дуплет: эксперты о непредсказуемости выборов в Горном Алтае

Мнения

Что станет лейтмотивом для 8 сентября в регионе – договоренности или бескомпромиссная борьба

1373

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: altai-republic.ru