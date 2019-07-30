Алтайский край вошел в в российский Топ с самыми дешевыми дачами

Аналитики «Авито недвижимость» подсчитали стоимость дач в разных регионах России. Одни из самых дорогих летних домов оказались в Крыму, а вот самые доступные варианты предлагает Алтайский край.
Между тем, по мнению экспертов, стоимость алтайских дач растет: средняя цена - 358 тысяч рублей. Согласно данным исследования, за год в регионе подорожали дома на 1%, дачи на 4,6% и коттеджи на 5,5%. При этом почти на 22% подешевели таунхаусы. Загородный дом можно купить в пределах 1 504 803 рублей, чуть дороже, чем в Кемеровской области.
Муниципалитеты имеют право принимать ставки до 0,3%
Практически не падает стоимость дач среднего ценового сегмента в Крыму (2,2 млн рублей), полуостров занял первое место по стоимости, опередив в рейтинге Московскую область (1,9 млн рублей).
В свою очередь, Краснодарский край занял третье место (1,7 млн рублей), оставив позади Ленинградскую область (1,6 млн рублей). Пятую строчку заняла Калининградская область, где средняя стоимость дачи - 1,4 млн рублей.
Кстати, в последние полгода спрос населения на покупку загородной недвижимости начал расти. «Возможности применять материнский капитал и брать ипотеку для покупки загородного дома способствуют этому. Ещё один важный момент - увеличение стоимости квадратного метра в новостройках и на вторичном рынке: раньше загородная недвижимость казалась дорогой, но сейчас многие варианты доступны практически по цене двух- или трёхкомнатной квартиры», - отметил управляющий директор «Авито Недвижимости» Иван Дубровин.