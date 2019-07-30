Алтайский край вошел в в российский Топ с самыми дешевыми дачами

Новости 30.07.2019 10:15 96

Аналитики «Авито недвижимость» подсчитали стоимость дач в разных регионах России. Одни из самых дорогих летних домов оказались в Крыму, а вот самые доступные варианты предлагает Алтайский край.

Между тем, по мнению экспертов, стоимость алтайских дач растет: средняя цена - 358 тысяч рублей. Согласно данным исследования, за год в регионе подорожали дома на 1%, дачи на 4,6% и коттеджи на 5,5%. При этом почти на 22% подешевели таунхаусы. Загородный дом можно купить в пределах 1 504 803 рублей, чуть дороже, чем в Кемеровской области.

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Практически не падает стоимость дач среднего ценового сегмента в Крыму (2,2 млн рублей), полуостров занял первое место по стоимости, опередив в рейтинге Московскую область (1,9 млн рублей).

В свою очередь, Краснодарский край занял третье место (1,7 млн рублей), оставив позади Ленинградскую область (1,6 млн рублей). Пятую строчку заняла Калининградская область, где средняя стоимость дачи - 1,4 млн рублей.