Барнаульские власти рассказали о сроках завершения масштабных работ в центре города

Новости 31.07.2019 12:50 241

До конца недели работы на проспекте Ленина будут завершены. Об этом сообщили представители администрации Барнаула, а также специалисты СГК и Барнаульского водоканала, проводящие ремонтные работы по замене теплосетей в центре города.

Специалисты Сибирской генерирующей компании проводят ремонтные работы по замене теплосетей на проспекте Ленина, в районе Нового рынка. Ниже по Ленина, на перенесении с улицей Чкалова, заменой труб занимается Барнаульский водоканал. Кроме того, работы ведутся на улице Аванесова.

Работы на некоторых объектах были запланированы на другие даты, однако их перенесли на середину июля. Такое распоряжение дала городская администрация. Решение обусловлено расписанием национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»(БКАД).

Председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Антон Шеломенцев пояснил, что трубы было поручено переложить сейчас, чтобы не разрушать новое дорожное покрытие. Его будут делать после замены коммуникаций.

«Мы запланировали синхронизацию работ заранее, предусмотрев альтернативные варианты объезда, которые были отремонтированы в прошлом году. Надеемся, что горожане с пониманием относятся к сложившейся обстановке. Для оповещения о запланированных работах использовались социальные сети, местные средства массовой информации и сайт городской администрации», - рассказал Шеломенцев.

На пересечении проспекта Ленина и улицы Пионеров специалисты СГК занимаются перекладкой трубы на участке протяженностью 140 м. Именно на нем за последние пять лет было несколько повреждений. От его бесперебойной работы зависят 366 потребителей, в том числе шесть больниц, девять детских садов и дошкольных учреждений, пять школ и четыре объекта соцкультбыта.

По словам главного инженера Барнаульской теплосетевой компании Сергея Климова, участок, на котором проводятся сейчас работы, ранее не ремонтировался, несмотря на то, что был сдан в эксплуатацию в 1964 году. Труба в этом районе частично перекладывалась почти 30 лет назад. Ее состояние было ожидаемо неудовлетворительно из-за чего было принято решение об обновлении железо-бетонного покрытия с дальнейшей заменой трубы.

«Сейчас мы завершаем работы по этому участку. К вечеру 30 июля планируем завершить четную сторону по проспекту Ленина, и до конца недели будет завершена нечетная сторона», - сказал Климов.

Кроме того, планируются ремонтные работы 60 м тротуара, но дорогу к дому времени для автомобилистов откроют. По четной стороне движение для автомобилей будет свободно с 19:00 30 июля, а движение по нечетной стороне утром, 3 августа.

«Работы по перекладке труб в этом году очень тяжелые. Много пересечений под трамвайными путями. Участок в районе Нового рынка стал последним, где мы осуществили проход под путями. Думаю, что следующий год пройдет в таком же усиленном темпе", - отметил Климов.

В целом проведение работ по всему городу будет идти до официального начала отопительного периода, 15 сентября. По городу заменят 30 км теплосетей. На эти цели направлено 1,2 млрд рублей. Что касается благоустройства, то его планируется завершить до конца сентября.

Антон Шеломенцев напомнил, что контроль рабочего процесса ведется ежедневно, что дает уверенность восстановлении движения на дороге в обозначенные сроки. К слову, изначально обговаривался более длительный срок, но общими усилиями администрации, коммунальных служб и инженеров удалось разработать план работ, позволивший сократить время ремонта на 30%.

«Что касается инженерных коммуникаций, то при проработке плана ремонтной кампании мы всегда оповещаем все инженерные службы. Это не только СГК или Барнаульский водоканал. Речь идет и о сетевых хозяйствах, газовиках и прочих. Мы всех собираем, озвучиваем свои планы и получаем обратную связь о том, где планируются работы у собственников сети. Таким образом происходит согласованность действий. Плановых объектов, которые пересекались с планами ремонта других организаций оказалось восемь», - сказал Шеломенцев.

...Замена труб также ведется на пересечении проспекта Ленина и улицы Чкалова. Участок дороги там сейчас перекрыт. Работы выполняются под контролем администрации Барнаула совместно с ООО «Барнаульский водоканал». На объекте будет уложено 100 м новой трубы из ПВХ диаметром 800 мм с глубиной залегания 5 м и со сроком службы в 50 лет. На месте работ проходит большое количество коммуникаций, которые необходимо учитывать – ливневая канализация, теплотрасса, телефонные кабели. Очень важно не повредить их во время перекладки трубы.

Директор по капитальному строительству ООО «Барнаульский водоканал» Андрей Катаев рассказал, что работы по замене трубы были запланированы совместно с городской администрацией. Участок проспекта Ленина после перекладки будет проасфальтирован в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

«Идет активная работа по перекладке шестого коллектора. Ему более 30 лет, но несмотря на это, год еще он мог прослужить. Решили делать ремонт сейчас, чтобы не рушить новую дорогу, которую здесь будут делать в рамках БКАД», - пояснил директор по капстроительству.

Работы ведутся ускоренными темпами, в две смены. С восьми утра до десяти часов вечера. Завершатся работы 4 августа, после этого дорожным службам понадобится ночь, чтобы сделать дорожное покрытие для движения транспорта и 5 августа дорога будет открыта для движения.

Замена 220 м трубопровода диаметром 800 мм ведется также на улице Аванесова. Во избежание масштабного вскрытия грунта, было решено вести работы методом горизонтально-направленного бурения.

По словам Андрея Катаева, сложность работ на участке обусловлена большим потоком транспорта, так как это въезд в Барнаул и практически единственный въезд со стороны Рубцовска.

«Сложность здесь состоит в том, что как и на пересечении Ленина-Чкалова, очень интенсивное движение, которое в пиковые часы приводит к большим пробкам», - сказал он.

Катаев уточнил, что работы ведутся также по соглашению с администрацией Барнаула, по той же причине – в дальнейшем тут будут проведены работы по благоустройству.

«Просто чтобы потом в ближайшие пять лет здесь не проводились работы по замене труб. Работы там продлятся до 25 августа, после чего будет начат ремонт дороги в рамках БКАД», - пояснил Андрей Катаев.

В настоящее время на участке проспекта Ленина от площади Баварина до улицы Димитрова уже выполнено на 90% фрезерование дорожного покрытия, на 89% устройство верхнего слоя, полностью установлены бортовые камни, ведутся работы по устройству асфальтобетонного покрытия на парковочных карманах и примыканиях. Работы по устройству покрытия на пересечении с улицы Чкалова будут выполнены после 4 августа, когда завершатся работы по переустройству коллектора ООО «Барнаульский Водоканал». К устройству верхнего слоя покрытия на участке проспекта Ленина от площади Октября до улицы Северо-Западной и улицы Аванесова от проспекта Красноармейского до Змеиногорского тракта также планируется приступить в августе после завершения работ на сетях.