Осенью в Алтайском крае ужесточат порядок интернет-записи к врачу

Новости 30.07.2019 8:45 210

С 1 сентября записаться к врачу через интернет в Алтайском крае смогут только граждане, имеющие учетную запись на Едином портале государственных услуг. Об этом информирует сайт правительства региона.

Изменение проходит в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», в частности регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении». Главная задача изменений - предоставить пациентам максимальную информацию на портале Госуслуг. Здесь будут собраны все медицинские данные, которые нужны гражданам. Можно будет не просто записаться на прием к врачу, но и выбрать страховую компанию или даже вызвать доктора на дом.

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А со следующего года жители региона смогут получать на портале результаты своих лабораторных исследований и выписки из стационаров. Также одна из важных задач - совершенствование систем безопасности.

Для регистрации на сайте Госуслуг необходимо создать учетную запись и пройти процедуру подтверждения личности через ближайший центр обслуживания (система регистрации предложит на выбор).

После подтверждения своей учетной записи на портале пациент может зайти в личный кабинет «Мое здоровье» и там записаться к врачу. В настройках gosuslugi.ru необходимо указать свой номер полиса обязательного медстрахования. Поскольку все остальные данные уже имеются, система сама укажет поликлинику, к которой прикреплен пациент. Останется только выбрать нужного специалиста и время приема. Прийти к врачу можно без посещения регистратуры, талон распечатывать не обязательно, медицинская карта уже будет лежать на столе у врача.

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Сохранность и конфиденциальность медицинских данных на сайте госуслуг и между медицинскими организациями очень высока. Защищены и каналы связи, и сами компьютеры. Весь трафик шифруется, даже если кто-то перехватит информацию, то сделать ничего не сможет. Средства защиты информации не уступают банковским, а в некоторых случаях их превосходят.

У пациента останется возможность записаться к врачу в регистратуре или по телефону. Но через интернет запись потребует наличия учетной записи на сайте Госуслуг.