Режим ЧС ввели в трех сибирских регионах из-за пожаров

На территории Красноярского края и Иркутской области введен режим «Чрезвычайная ситуация в лесах». Регионы признали «наиболее горимыми» в России. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Петицию под соответствующим обращением подписали уже почти 90 тыс человек
Режим ЧС также введен на части территорий Бурятии.
«Мы имеем пятый класс опасности, высший класс, в лесах Республики Саха (Якутия), Иркутской области и Красноярского края. Около трех миллионов гектаров тайги у нас горят, почти 500 очагов, и тенденция идет на увеличение. Несколько дней назад было два миллиона, уже под три», — заявил первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян.
Он добавил, что руководство МЧС приняло решение об усилении противопожарной безопасности. Речь идет об усилении воздушной и наземной части. Поставлена задача локализации и ликвидации пожаров.
Напомним, что на портале change.org была создана петиция с требованием ввести из-за пожаров режим ЧС на территории Сибири. Почти полмиллиона россиян подписались под данным документом.
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