В Нагорном парке грядет передел земли?

Новости 30.07.2019 7:10 336

Накануне в одном из региональных Telegram-каналов была опубликована информация о том, что на Avito продается участок земли, расположенный в Нагорном парке. Причем территория предназначена под строительство таунхауса. Заинтересовавшись, редакция "Политсибру" решили проверить информацию и выяснить, о какой недвижимости идет речь.

На Avito действительно обнаружилось объявление о продаже за 52 млн рублей находящейся рядом с парком территории площадью 0,3 га. Пытаясь установить точное местоположение участка, мы позвонили продавцу, однако он сообщил, что на землю уже нашелся покупатель и отказался назвать координаты объекта.

Стоит отметить, что в профиле продавца всего два объявления о продаже недвижимости, причем второе также касается таунхауса, только уже построенного – на улице Никитина, 114. К сожалению, установить его собственника оперативно не удалось. Проектировавший здание архитектор Александр Деринг сообщил лишь, что построен дом давно и собственники успели смениться несколько раз. Тогда мы решили подойти к решению вопроса с другой стороны.

"Синергия"

В информации Telegram-канала фигурировало название компании, которая, как утверждал автор сообщения, в 2017 году приватизировала вышеупомянутый участок за 3 млн рублей – ООО «Синергия» с уставным капиталом 7 млн рублей. Ее учредителем, по данным «СПАРК-Интерфакс», значится Андрей Харченко, владеющий также компаниями «Сибагро», «Сибрегионстрой», «Спецтехника», «Стандартиндустрия» и «Стройсервис». Кроме того, ему принадлежит одна треть фирмы «Энергоинвест».

Имя Андрея Харченко ранее упоминалось в связи с уголовным делом в отношении экс-руководителя «АлтайБизнес-Банка» Михаила Петрова. Как писал в 2015 году «Капиталист», предприниматель Сергей Шипулин обвинил Петрова в незаконном присвоении доли совместного предприятия ООО «АЖСК» (создано в 2011 году для достройки жилого дома), которое было учреждено Шипулиным, Харченко и Петровым, номинально в состав учредителей не вошедшим. Харченко в этой структуре выступил в роли технического специалиста – он должен был обеспечить общее руководство стройкой и довести ее до благополучного завершения.

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Отметим, впрочем, что в качестве дополнительного вида деятельности «Синергии» указаны капиталовложения в ценные бумаги, а в 2013 году «Коммерсант» упомянул Харченко в числе потенциальных покупателей акций «АлтайБизнес-Банка». Михаил Петров же на суде демонстрировал фотографию, на которой он был запечатлен вместе с Харченко. По словам Шипулина, фотография была сделана 10 лет назад (около 2005 года) на праздновании дня рождения Петрова. Сам банкир заявил, что фото сделано на открытии ООО «АЖСК».

Земля detected

Не обнаружив иных ярких эпизодов в деятельности «Синергии», мы вновь вернулись к установлению координат загадочного участка. Автор сообщения в Telegram указал, что, по словам его знакомого (о котором мы отдельно поговорим ниже) на участке ранее располагался колбасный цех, который впоследствии сгорел, а остов здания был разрушен. Такой участок, расположенный вплотную к Нагорному парку, действительно существует.

Нам даже удалось найти фото тушения пожара, опубликованные «Алтайской правдой» в мае 2016 года. Огонь с цеха в тот день перекинулся на стоявший рядом заброшенный деревянный дом, который тоже полностью выгорел.

Загадочный знакомец

По словам автора сообщения в Telegram, землю напротив участка арендует его неназванный знакомый, о котором мы упоминали выше. Он утверждает, что со стороны мэрии якобы ведется планомерная работа по его «выживанию» с занимаемой территории: отключения энергии Горэлектросетью, внеплановые проверки Роспотребнадзора, штраф 220 тысяч рублей от городской администрации за несоответствующее ее представлению цветовое решение фасада. По сей день длятся суды, обращения знакомого в прокуратуру безрезультатны.

Рассмотрев карту, мы обнаружили напротив участка лишь две организации: ООО «Интегра» и ООО «Удача». Территорию, на которой расположена «Интегра», небольшим помещением не назовешь – ее площадь сопоставима с «таунхаусным» участком, на ней расположено большое двухэтажное здание, гаражи и хозяйственные постройки. К тому же, данная фирма, стоимостью 38 млн рублей, занимается оптовой торговлей офисной техникой, что не очень вяжется с визитами Роспотребнадзора. Да и в картотеке Арбитражного суда Алтайского края никаких разбирательств по поводу ненадлежащего оформления «Интегрой» фасада не имеется.

Вторым претендентом на роль "притесняемого" оказалось ООО «Удача», зарегистрированное в 2010 году. Директором компании является Сергей Пономарев. «Удача» торгует разливными напитками в небольшом здании рядом с автомобильной парковкой, находящейся между ним и участком, предназначенным под застройку таунхаусами. Весной прошлого года краевой арбитраж действительно рассматривал заявление комитета по управлению муниципальной собственностью Барнаула с требованием к ООО «Удача» оштукатурить и покрасить фасад здания, установив размер неустойки 200 тысяч рублей за просрочку исполнения решения суда. Также в судебной картотеке имеются и другие споры между «Удачей» и комитетом. В настоящее время чиновники требуют от ответчика, чтобы тот освободил помещение.

А что с участком?

Последняя странная деталь в этом деле – характеристики участка, продающегося под строительство таунхауса. Дело в том, что, согласно данным Публичной кадастровой карты, он предназначен для реконструкции и дальнейшей эксплуатации территории парка. Также разрешены «иные виды использования, характерные для населенных пунктов», а кадастровая стоимость земли составляет всего лишь 800 рублей.

Не слишком похоже на землю, предназначенную для постройки элитной недвижимости. А вот территория, занимаемая «Интегрой», подходит для этих целей куда лучше: практически аналогичная «таунхаусному» участку площадь, да еще и с разрешением на жилую застройку. Правда, и кадастровая стоимость недвижимости превышает 25 млн рублей.

..Если версия владельца ООО «Удача» верна и чиновники мэрии действительно замышляют "земельный передел" на границах Нагорного парка, то «Интегре» и прочим окрестным организациям стоит начать готовиться к серьезным переменам.