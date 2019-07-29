Барнаульский человек-паук: как местный блогер помогает жителям города

Новости 29.07.2019 19:30 43

Блогер Савелий Согр стал настоящим героем в соцсети. В разговоре с корреспондентом «АиФ-Алтай» барнаулец рассказал, что идея у него появилась в октябре 2018 года.

«Мне с детства нравился образ дружелюбного соседа, который всем помогает. Именно поэтому я и решил создать русского человека-паука, какого мир еще не видел», - отмечает Савелий.

Барнаульский человек-паук обратил внимание, что его легко можно узнать по костюму, который был сшит по индивидуальному заказу. На костюме также есть специальные нашивки - флаг России и надпись «saveliysogr».

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«Цель моего блоггинга - делать добро, спасать мир от злодеев, помогать жителям и веселить людей. При встрече со мной большинство горожан улыбаются, и это очень здорово», - добавил барнаульский человек-паук.

Кстати, накануне 9 мая 22-летний барнаулец решил порадовать пожилых жителей краевой столицы. В одном из продуктовых магазинов он оплатил покупки пенсионеров. Все это он, конечно же, сделал в костюме супергероя.

Также Савелий как-то увидел в Барнауле женщин, которые высаживали вишневый сад и безвозмездно помог им. Позже барнаульский человек-паук был замечен на улицах города с моющим средством и губкой для мытья окон. С их помощью Савелий помыл машины и автобусы в краевой столице и повеселил горожан.

Совсем недавно блогер выложил в своем аккаунте в соцсетях очередное видео, правда, оно оказалось нетипичным для человека-паука. На нем Савелий не помогал барнаульцам, а пытался их обокрасть. В итоге это оказался всего лишь розыгрыш.

Блогер подходил к продавцам фруктов с вопросом: «Здравствуйте! Вы быстро бегаете?» После этого он хватал арбуз и делал вид, что убегает. Когда человека-паука ловили, он рассказывал продавцам про свой розыгрыш и дружелюбно улыбаясь, возвращал товар на прилавок.