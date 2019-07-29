Число кандидатов в Барнаульскую гордуму сократилось до 8 человек

Новости 29.07.2019 18:35 47

29 июля стало последним днем, когда участники кампании по довыборам депутата Барнаульской гордумы могли представить свои документы и подписные листы в местный избирком. Из 9 ранее выдвинутых кандидатов, 4 представляли парламентские партии, еще один шел от "Яблока". По два человека выдвигались от малых партий и участвовали в качестве самовыдвиженцев.

В настоящее время известно, что в избирательном бюллетене точно окажутся фамилии Петра Кайдаша (ЛДПР), Ивана Нифонтова («Единая Россия»), Антона Арцибашева (КПРФ), Степана Лютова («Справедливая Россия») и Андрея Ткаченко ("Яблоко"). Все они были освобождены от сбора подписей.

Бизнесмены-самовыдвиженцы заявились на довыборы в Барнаульскую думу Новости 19.07.2019 14:55 Прием документов и подписных листов завершается 29 июля 1046

Что касается Андрея Крылова («Партия Роста»), Евгения Горлова («Партия малого бизнеса России») и самовыдвиженца Сергея Крысанова, то избирком будет проверять их подписные листы с автографами избирателей. Каждому предстояло собрать от 120 до 132 подписей, с чем они успешно справились. Если не менее 120 из них окажутся достоверными, кандидат получит статус зарегистрированного.

Еще один самовыдвиженец, Павел Пикуль, сдать листы в отведенный законом срок не успел и выбыл из избирательной гонки.

Напомним, довыборы в БГД по округу № 2 пройдут 8 сентября, в Единый день голосования.