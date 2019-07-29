Аномальная жара под +40 градусов обрушится на Алтайский край

Новости 29.07.2019 19:00 158

Штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды передано в Алтайском крае – температуры воздуха пойдут верх уже 30 июля.

«В Алтайском крае в период с 30 июля по 4 августа ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха +30 градусов и выше, в период с 1 по 4 августа местами сильная жара с максимальными температурами воздуха +35 градусов и выше», - говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

При этом местами в западных районах сохраниться высокая и чрезвычайная пожароопасность.

Кроме того, согласно прогнозу погоды на ближайшие трое суток, местами в крае ожидаются грозы и град. В Барнауле будет преимущественно без осадков.