Во имя финансовой стабильности: одобрен закон сенатора Полетаева об инвестплатформах

Новости 29.07.2019 17:10 79

Верхняя палата федерального парламента одобрила закон об инвестиционных платформах, разработанный сенатором от Республики Алтай Владимиром Полетаевым.

Как сообщает пресс-служба сенатора, новые нормы вступят в силу 1 января 2020 года, после того как документ подпишет президент. Сам закон регулирует отношения между гражданами, интернет-площадками по сбору средств и лицами, привлекающими с их помощью инвестиции.

«Наиболее знакомый всем пример таких платформ – краудфандинговые сайты, где индивидуальные предприниматели и организации ищут финансирование для своих проектов. Как правило, за перевод денежных средств предполагается вознаграждение – какой-то объем продукции в натуральном виде, ответные услуги или права на результаты интеллектуальной деятельности. В разработанном нами законе этим формам «отдачи» дано определение – утилитарные цифровые права», – уточняет сам Владимир Полетаев.

Согласно нововведению в законодательстве, вкладывая свои деньги в какой-либо проект или стартап, человек гарантировано получит то, что положено ему по договору инвестирования. Само заключение договора станет обязательным условием для всех участников инвестиционных платформ.

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Документ также дает определения понятиям инвестор, лицо, привлекающее инвестиции, оператор инвестиционной платформы и другие. Кроме того, уточняются права и обязанности всех сторон и требования к ним, а также описывается порядок принятия инвестиционного предложения, перечисления, возврата денежных средств, выплаты вознаграждений оператору и других внутренних процессов.

Теперь привлекать инвестиции с помощью инвестиционных платформ смогут исключительно зарегистрированные индивидуальные предприниматели и юридические лица. Инвесторами в свою очередь будут как юридические, так и физические лица, которые смогут вкладывать средства разными способами: предоставлять займы, приобретать ценные бумаги или утилитарные цифровые права, о которых говорилось выше.

Максимальный годовой лимит для инвесторов определен в размере 600 тыс рублей, для заемщиков – 1 млрд рублей.

«Такие планки установлены для того, чтобы граждане не шли на чрезмерные риски и сохраняли финансовую стабильность», – поясняет Владимир Полетаев.

В итоге заниматься краудфандингом смогут только те интернет-ресурсы, которые зарегистрируются в качестве оператора инвестиционной платформы и войдут в специальный реестр Банка России. Он будет размещен в открытом доступе на сайте Центробанка.

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Данные операторов инвестиционных платформ будут передаваться в бюро кредитных историй. Кроме того, они подпадут под действие закона о противодействии легализации преступных доходов. Переходный период завершится 1 июля 2020 года, к этому времени все краудфандинговые компании должны будут привести свою работу в соответствие с новым законом.