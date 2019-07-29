Краевой омбудсмен рассказал, на что жалуются жители региона

Новости 29.07.2019 18:10 77

29 июля в Барнауле состоялась пресс-конференция уполномоченного по правам человека в Алтайском крае Бориса Ларина. Омбудсмен рассказал о результатах работы за прошедший год.

Так, за минувший календарный период было зафиксировано 1991 обращение от граждан. В первой половине текущего года количество обращений увеличилось и достигло 1012. Правозащитники посетили 8 городов и районов края, 10 соцучреждений, 15 объектов ФСИН, 8 мест принудительного содержания МВД России, прежде всего, изоляторы временного содержания.

Борис Ларин также назвал области деятельности, в которых фиксируется наибольшее количество проблем, ими оказались социальная сфера и деятельность правоохранительных органов.

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«Я не считаю, что главное – в количестве обращений. Главное, все-таки, в тех тенденциях, проблемах, которые существуют в обществе и с которыми люди обращаются в адрес уполномоченных. Как правило, на первых позициях у нас социальная тематика, права граждан в социальной сфере, тут огромный спектр проблем. Не всегда даже с участием уполномоченного удается решить их. Второе – это гарантия прав человека в области деятельности правоохранительных органов. К сожалению, именно в этой части мы наблюдаем рост количества обращений, причем, в основном, не в системе ФСИН, а в системе МВД. По ФСИН у нас было даже некоторое сокращение», – пояснил Ларин.

Уполномоченный сообщил также, что в Барнауле сохраняется проблема обеспечения жильем «лиц, относящихся к категории детей-сирот». Некоторым из них исполнилось 30 лет и более, однако их жилищные проблемы до сих пор не решены. Ларин назвал причиной такого положения дел завышенные запросы барнаульских застройщиков, подчеркнув, что в Бийске, например, подобных трудностей не наблюдается.

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Кроме того, Ларин рассказал о росте количества жалоб, связанных с отношениями рабочих с предприятиями-банкротами. По словам уполномоченного, каких-то серьезных подвижек в решении проблемы нет. Разорившиеся компании зачастую не рассчитываются со своими работниками по долгам по зарплате, поскольку выплата таких долгов отнесена во вторую очередь – сначала требуется рассчитаться с банками, кредиторами, бюджетами, налогами и так далее, и только потом – с сотрудниками.

«На наш взгляд, это анахронизм некий. С учетом того, что доля зарплаты в долгах этих предприятий, как правило, невелика, давайте сперва реализовывать права работников, а потом уже заниматься хозяйственными и межведомственными расчетами», – сообщил Ларин, добавив, что уже существует законопроект, согласно которому выплаты работникам будут производиться из бюджета, а тот уже, в свою очередь, будет взыскивать их с банкротящейся фирмы.

Из перечня вопросов, которые удалось решить, уполномоченный по правам человека отметил проблему присвоения званий ветеранов труда.

В завершение Борис Ларин выразил мнение, что крайне важно заниматься правовым просвещением населения.