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Одиннадцать кандидатов заявились на довыборы в Бийскую гордуму по двум округам

Новости
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Избирательная комиссия Бийска завершила прием документов от кандидатов на довыборы в городскую думу по второму и шестому округам.

Как сообщили «Политсибру» в горизбиркоме 29 июля, по второму округу документы на выборы приняты от пяти человек – выдвиженца ЛДПР Алексея Подзорова, единоросса Александра Казакова, коммуниста Александра Попова, эсера Андрея Гончарова и самовыдвиженца Евгении Агеевой.

Что касается шестого округа, то в данном случае на выборы заявились шесть кандидатов. Это представительница партии «Коммунисты России» Евгения Скударнова, «жириновец» Владимир Тырышкин, представитель КПРФ Иван Белкин, справоросс Иван Афанасьев, кандидат от «Единой России» Жанна Нечитайло и самовыдвиженка Наталья Токарева.

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Отметим, что самовыдвиженцы или кандидаты от непарламентских партий обязаны были сдать подписные листы в свою поддержку. По второму одномандатному округу необходимо было предоставить минимум 55 подписей, по шестому округу - 58 подписей.

В данный момент избирательной комиссией в качестве кандидатов на довыборы зарегистрированы оба представителя ЛДПР - Алексей Подзоров и Владимир Тырышкин.

Довыборы в Бийскую гордуму в Единый день голосования, 8 сентября. 

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Автор: Политсиб.ру

Фото: ansar.ru