«Зарегистрируйся и выиграй»: клиенты «Алтайэнергосбыта» получили денежные призы

Новости 30.07.2019 9:05 187

АО «Алтайэнергосбыт» подвело итоги акции «Зарегистрируйся и выиграй!», перечислив по 300 рублей на лицевой счёт клиентам. Согласно правилам участия в акции, денежный приз получил каждый второй впервые зарегистрированный пользователь «Личного кабинета клиента», выполнивший все условия.

Чтобы стать участником, абонентам нужно было в период с 01 июня по 30 июня 2019 года впервые зарегистрироваться в сервисе «Личный кабинет клиента» на корпоративном сайте АО «Алтайэнергосбыт» (www.altaiensb.com), оплатить электроэнергию, потреблённую в мае 2019 года, долги за предыдущие периоды и пеню в онлайн сервисе «Личный кабинет клиента».

Генеральный директор АО «Алтайэнергосбыт» Валерий Нагорнов:

Всего за один месяц проведения акции было зафиксировано более 1100 регистраций в «Личном кабинете клиента». В целом, сервис стремительно набирает популярность. Мы уверены, что в дальнейшем всё большее число наших абонентов по достоинству оценят простоту и удобство его использования. Это возможность оплатить электроэнергию, следить за состоянием своего лицевого счёта, передать показания прибора учёта, а также многое другое, и всё это, не выходя из дома.

Итоги акции «Зарегистрируйся и выиграй!» опубликованы на сайте АО «Алтайэнергосбыт» в разделе «Население».