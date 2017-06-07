Главный инфекционист Алтайского края: «Никто не знает настоящего количества зараженных гепатитом С»

Новости 29.07.2019 16:15 141

Довольно часто в современной медицинской практике регистрируется такое заболевание, как вирусный гепатит. Какие виды существуют? Какими симптомами и признаками сопровождается недуг? Как можно заразиться? Сколько пациентов зарегистрировано в Алтайском крае? Ответы на эти вопросы интересуют многих людей, ведь данное заболевание на сегодняшний день считается одним из самых распространенных на планете.

В некоторых странах вирусным гепатитом А переболела большая часть населения, а десятая часть жителей являются носителями вирусов гепатита В и С. Главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко ко Всемирному дня борьбы с гепатитом рассказал «Политсибру» о данной болезни в нашем регионе.

По его словам, за последние три года намечается тенденция к снижению заболеваемости , как острым вирусным гепатитом В и С, так и хроническим. Такая ситуация складывается не только на территории Алтайского края, но и в целом по России.

«Причин такого положительного сдвига несколько. Одна из них – тотальная иммунизация против гепатита В, в плановом порядке, начиная от детского возраста до взрослого контингента (55 лет) и вторая составляющая – это масштабные профилактические мероприятия, в том числе информирование населения о методах профилактики, а также о способах инфицирования. Это дало положительный результат на сегодняшний день. Тем не менее, ситуация по заболеваемости вирусными гепатитами остается достаточно серьезной. Эта тема важна, ее следует обсуждать. То чего мы добились за три года, это не конечный результат, к которому мы стремимся», - отметил Шевченко.

Формы недуга

Все вирусные гепатиты можно разделить на две формы по течению – острая и хроническая. Среди острых форм, чаще в практике врачи встречаются с клинической картиной острого гепатита А, при котором клинические симптомы проявляются более ярко, заболевший не может их не заметить. Например, интоксикация, желтушный синдром и не только. Таким образом, состояние пациента заставляет его обратиться за медицинской помощью.

Шевченко отмечает, что в практике медики обнаруживают болезнь в классической желтушной форме – это характерно для гепатита А, для гепатита В также характерно классическое проявление, но он встречается реже. Что касается гепатита С, то при данном виде вирусного заболевания, его впервые выявляют на хронической стадии болезни. Его еще называют «ласковым убийцей», так как обладает способностью маскироваться под другие недуги и при этом представляет опасность для жизни. Так, сложилось в природе, что для него характерно бессимптомное проявление.

«Очень часто мы от пациентов слышим вопрос – почему хроническая форма? На это мы отвечаем, что это особенность течения болезни, когда с момента постановки диагноза мы определяем, что форма хроническая», - пояснил главный инфекционист края.

Как и кому передается?

Возбудитель данной болезни – вирус. При гепатите А, В и С источником болезни является человек. Однако есть варианты передачи болезни: вирусный гепатит А относится к кишечной инфекции, то есть человек заражается "съев" этот вирус. В свою очередь, при гепатите В и С инфицирование происходит по другому. Существует три основных направления: во – первых, передача может осуществляться через предмет, потенциально содержащий кровь (косметический инструментарий, медицинский инструментарий, бытовой предмет). В жизни соответственно это может реализоваться в варианте пирсинга, татуажа, есть риск при медицинских манипуляциях. Во-вторых, не исключен вариант половой передачи, поскольку вирусов достаточно много содержится в половых секретах. Третий вариант передачи вируса В и С – от матери к ребенку.

«Если в начале 2000-х мы говорили о том, что группа риска по заболеваемости гепатитами В и С - это лица, употребляющие наркотики или те, кто выбивается из социально – адаптированных групп, то сейчас тенденция заключается в том, что люди, которые ведут правильный образ жизни, также подвержены этому заболеванию и входят в группу риска»,- прокомментировал Шевченко.

По словам экспертов, ситуация по заболеваемости улучшилась из-за появления новых препаратов и схем лечения и благодаря тому, что больницы, салоны красоты и стоматологии практически полностью перешли на использование одноразовых инструментов. Однако многие больные до сих пор не знают о своем диагнозе. Таким образом, врачи советуют, если есть сомнения делать или не делать татуировку, надо сделать выбор обоснованный, не исключая риски. Человеческий фактор присутствует всегда и везде.

Как обнаружить вирус

В основе диагностики лежат лабораторные исследования, которые направлены на выявления маркеров вируса гепатита С в крови. Для этого используется несколько методов – первый метод – скрининга, который используется у определенного контингента. Например, доноры, беременные или лица, которые имеют клинические проявления поражения печени.

По мнению специалистов, тонкость лабораторного исследования на гепатит C в том, что маркером вируса служат антитела. Они обнаруживаются не только у текущих больных, но и у тех, кто переболел этим вирусом. Приблизительно 20-25% уже здоровых людей являются носителями антител в крови.

Если результат положительный, то следующий шаг – это исследование в более детальном методе, под названием ПЦР и только результат этого исследования позволяет достоверно говорить – есть болезнь или нет.

Поэтому сам факт обнаружения маркеров гепатита С еще далеко не подтверждает, что человек болен. Это только повод для дальнейшего глубокого исследования, в том числе после консультации специалиста.

Неутешительная статистика

На днях было опубликовано исследование одной крупной медицинской компании. Согласно результатам лабораторной диагностики почти каждый двадцатый барнаулец болен гепатитом С. Если масштабировать эти цифры на население Барнаула, получится порядка 31 тысячи человек. Пациентов, зараженных гепатитом B, меньше – 2,6%. Специалисты проанализировали данные 20 тысяч человек, сдавших анализы в 2018 году.

Любопытно, что главный инфекционист края называет другие цифры. По его словам, то количество пациентов, которое стоит на диспансерном учете в краевых медицинских организациях с хроническим диагнозом гепатит С составляет 14 тысяч человек.

«Истинной цифры не знает никто, так как мы понимаем, что часть пациентов пришла за медицинской помощью, часть мы диагностировали, но есть когорта, которая пока не знает о том, что они инфицированы. На диспансерном учете в краевых медицинских организациях с хроническим диагнозом «гепатит С» состоит 14 тысяч человек. На фоне регионов РФ, в Алтайском крае не максимальное количество пациентов с таким недугом, тенденция такая же как и везде», - обратил внимание главный инфекционист региона Валерий Шевченко.

По данным Роспотребнадзора, в Барнауле по итогам 2017 года заболеваемость хронической формой гепатита С составила порядка 840 человек на 100 тыс. населения, а в 2018 году порядка 740 человек. На сегодняшний день лечение может занимать от 8 недель до 48 недель.