Полная синхронизация: Барнаульские власти рассказали о ходе ремонтных работ в центре города

Новости 29.07.2019 18:55 84

В Барнауле активными темпами идет ремонт коммунальных сетей. Масштабные Работы проводятся преимущественно в центре города. Местные жители испытывают определенные неудобства - пробки на дорогах.

Городские власти, совместно с ООО «Барнаульский Водоканал» и ООО «Сибирская генерирующая компания» объяснили, что проведение работ необходимо для спокойного прохождения будущего отопительного сезона.

Председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев объяснил, что пути объезда участков ремонта были хорошо подготовлены, так как в прошлом году на них проведены ремонтные работы.

«Разумеется, бывают жалобы, но каких-то массовых обращений не было зафиксировано. Мы уверены, что люди понимают необходимость данных ремонтных работ», - сказал Шеломенцев.

Он пояснил, что план ремонтных работ прорабатывался детально для того, чтобы ремонт прошел максимально быстро. Например, на проспекте Ленина в районе Нового рынка время на проведение перекладки сети сокращено на 30 процентов. Здесь специалисты СГК сейчас перекладывают трубы на участке протяженностью 140 м, где за последние годы было пять повреждений. От бесперебойной работы данного участка зависят 366 зданий и жилых домов, в том числе шесть больниц, девять детских садов и дошкольных учреждений, пять школ и четыре объекта соцкультбыта.

Главный инженер Барнаульской теплосетевой компании Сергей Климов рассказал, что труба в этом районе перекладывалась частично в 1992 году. Ее Состояние оценено как достаточно удручающее из-за чего было принято решение переложить трубы.

«Сейчас мы завершаем работы по этому участку. К вечеру 30 июля планируем завершить четную сторону по проспекту Ленина, и до конца недели будет завершена нечетная сторона», - сказал Климов.

Таким образом, по четной стороне движение для автомобилей будет свободно с 19 часов 30 июля, а движение по нечетной стороне утром, 3 августа.

Антон Шеломенцев напомнил, что контроль рабочего процесса ведется ежедневно и это дает уверенность в восстановлении движения на дороге в обозначенные сроки.

Работы также ведутся на улице Чкалова. Участок дороги там сейчас перекрыт. Работы там выполняются под контролем администрации Барнаула совместно с ООО «Барнаульский Водоканал». На объекте будет уложено 100 м коллектора - новой трубы из ПВХ диаметром 800 мм - с глубиной залегания пять метров и со сроком службы в 50 лет. На месте работ проходит большое количество коммуникаций, которые необходимо учитывать – ливневая канализация, теплотрасса, телефонные кабели. Очень важно не повредить их во время перекладки трубы.

Директор по капитальному строительству ООО «Барнаульский Водоканал» Андрей Катаев рассказал, что работы запланированы совместно с городской администрацией. Участок проспекта Ленина после замены трубы будет восстановлен в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Работы будут проводиться до 4 августа, после чего на этом участке начнут работать дорожные службы, которые приведут ее в нормативное состояние», - пояснил он.

По словам Катаева, коллектор мог спокойно прослужить еще год, но из-за того, что дорога на участке попала в программу БКАД, было принято решение менять трубу в этом году.

«Своего рода синхронизация работы с администрацией делается для того, чтобы не получилось так, что сначала дорогу положили, а через год ее надо рыть для ремонта», - объяснил директор по капстроительству.

Еще один масштабный ремонт ведется на улице Аванесова, где сейчас обновляют 220 м трубопровода диаметром 800 мм. Для того, чтобы вскрытие дорожного полотна было минимальным, принято решение вести работы методом горизонтально-направленного бурения. Работы там продлятся до 25 августа, после чего дорожники начнут ремонт дороги.