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Депутат из Алтайского края предложила тушить пожары в Сибири бомбами

Новости
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Депутат Алтайского краевого заксобрания Евгения Боровикова выступила с предложением тушить лесные пожары в Сибири при помощи авиационных бомб.

Говоря об этом, народная избранница обращается к опыту зарубежья. «В «Швеции  потушили лесной пожар, сбросив на него бомбу. При взрыве бомбы активно поглощается кислород, подавляя очаги горения. В Китае горящий лес также обстреливается специальными снарядами. При ударе о землю заряд распыляет  смесь, которая мгновенно гасит пламя на площади 1000 квадратных метров. Причем такие бомбы с огнегасящим средством разработали еще в Советском Союзе!», - цитирует Боровикову пресс-служба реготделения «жириновцев».

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Вопрос лесных пожаров уже выходит за рамки исключительно экологической и общественной проблемы

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Она также задается вопросом, неужели у властей нет средств на подобные меры.  

Между тем, лидер ЛДПР Владимир Жириновский также прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в Сибири.

«Уже миллионы  гектаров тайги горят. От дыма задыхаются целые города. Нечего тут ждать, конечно, нужно вводить чрезвычайное положение и использовать армию для тушения. Пригнать в Сибирь инженерные войска со всей страны! А то они засиделись в казармах, пусть покажут, на что способны», - заявил политик

Партийный лидер винит в случившемся чиновников, которые вовремя не поднимают тревогу, вовремя не запрещают нахождение в лесу наших граждан и не ставят вопрос об увеличении лесных пожарных, техники, вертолетов.

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Замначальника краевого управления лесами также посетовал на то, что дымка влияет на работу лесоохраны в нашем регионе

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Напомним, что лесные пожары бушуют в Сибирском федеральном округе на протяжении нескольких недель в Красноярском крае и Иркутской области. На прошлой неделе дымка от возгораний накрыла соседние регионы. В настоящий момент смог ушел из части городов Западной Сибири, но ситуация с лесными пожарами остается сложной.

Автор: Политсиб.ру

Фото: sreda24.ru