Жители Бийска недовольны темпами работ на бульваре Вали Максимовой

Новости 29.07.2019 15:50 89

Жители Бийска высказывают недовольство темпами работ на бульваре Вали Максимовой и опасаются, что благоустройство здесь не будет выполнено в установленные сроки.

Как сообщает «Бийский рабочий», на минувшей неделе в алтайском наукограде побывали представители краевого Минстроя и ОНФ, которые ознакомились с тем, как проводятся работы в парке, который не видел обновления два десятилетия.

Глава Бийска Александр Студеникин подчеркнул, что зоны для общественного отдыха в последние годы очень востребованы горожанами.

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«Это хорошо показал опыт реконструкции Петровского бульвара – после ремонта он стал любимым местом отдыха для бийчан. Но, скажу так, то, что будет сделано в парке Вали Максимовой – будет совершенно отличаться от всего, что до этого мы видели в городе. Например, здесь будет не один фонтан, а комплекс фонтанов. Будут предусмотрены зоны для людей разных возрастов и интересов», - отметил градоначальник.

Замначальника управления ЖКХ администрации Бийска Виктор Щигрев, рассказывая о планах, которые предстоит воплотить в жизнь, уточнил, что на бульваре будет заменено покрытие - дорожки и зоны парка будут состоять из цветной брусчатки, велодорожки сделают асфальтированными.

При этом представители ОНФ высказали опасения, что работы не успеют завершить в установленный срок – то есть до 31 октября. С ними согласны и обычные горожане.

Однако в администрации наукограда уверяют – проволочек нет.

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Александр Студеникин в этой связи добавляет, что Бийск по программе «Комфортная городская среда» благоустраивается уже третий год подряд и соответствующий опыт такого рода работ уже есть.