Правительство края подписало соглашение на строительство солнечных электростанций

Новости 29.07.2019 14:10 99

В ближайшие несколько лет комплексы с солнечными батареями появятся в Славгороде, Курьинском, Кулундинском, Калманском и Михайловском районах Алтайского края. ​​​Об этом сообщают "Вести-Алтай".

Сейчас решается вопрос о выделении земельных участков. Общая мощность электростанций составит 125 МВт. Для сравнения, барнаульская ТЭЦ-2 вырабатывает 272 МВт. При этом, солнечные электростанции не загрязняют атмосферу и не требуют топлива. В Алтайском крае подобных объектов зелёной энергетики пока нет. Правительство региона уже заключило соглашение с российской компанией «Авелар Солар Технолоджи».

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Александр Климин, министр промышленности и энергетики Алтайского края: "Компания российского уровня, уже в пяти субъектах Российской Федерации построила энергетические солнечные мощности, чуть более 900 мегаватт. Расписываем дорожную карту, план совместных действий по переоформлению земельных участков и , соответственно, по созданию условий для строительства на территории края возобновляемых источников энергии".

Ранее сообщалось, что первая солнечная электростанция появится в Курьинском районе, а строительство начнётся уже в этом году.