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Жителей Байкальска эвакуируют из-за угрозы обрушения защитной дамбы

Новости
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Эвакуацию жителей ведут в городе Байкальске в Иркутской области из-за угрозы обрушения защитной дамбы, передает «Интерфакс» со ссылкой на слова главы администрации Василия Темгеневского.

Чиновник отметил, что на реках Солзан и Харлахта наблюдается "напряженная ситуация", добавив: "Уровень рек вроде бы падает, но есть размытие берегов".

Темгеневский также рассказал, что на контроле находится ситуация с картами-накопителями шлама-лигнина остановленного Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

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"Конечно, там есть общий подъем грунтовых вод. Но мы ситуацию контролируем", - заверил глава администрации.

В Главном управлении МЧС России по Иркутской области, в свою очередь, проинформировали, что речь идет о полной эвакуации населения Байкальска, которое составляет порядка 12 тысяч человек.

Напомним, что в данный момент в районах Иркутской области из-за обильных осадков вырос уровень рек, фиксируются многочисленные подтопления.

Также отметим, что в конце июня в Приангарье произошло наводнение, в результате которого погибли 25 человек, семеро пропали без вести. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: vk.com/baikalsk_city