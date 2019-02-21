РЖД начнет реконструкцию барнаульского вокзала в 2020 году

Новости 29.07.2019 13:15 157

«Российские железные дороги» приступят к масштабной реконструкции вокзального комплекса в Барнауле уже в следующем году, сообщил начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай.

Данное заявление было сделано на мероприятии по случаю ввода в эксплуатацию четырех современных пассажирских вагонов, приобретенных за счет краевого бюджета, которые начали курсировать в составе поезда «Просторы Алтая».

В мероприятии принял участие губернатор Виктор Томенко. Как отмечают в пресс-службе регионального правительства, из краевой казны на приобретение новых вагонов было выделено 240 миллионов рублей. Работа по обновлению подвижного состава совместно с компанией «РЖД» продолжится.

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Также глава региона и начальник ЗСЖД обсудили инвестиции РДЖ в обновление железнодорожной инфраструктуры. В ближайших планах компании - развитие крупнейшей станции Алтайская. Уже в 2020 году начнется реконструкция вокзала в Барнауле и станции Тягун.

Ранее сообщалось, что внешний облик барнаульского вокзала после реконструкции останется почти неизменным, поскольку здание включено в перечень объектов культурного наследия.

Напомним, что в проект планируют включить старое здание вокзала, которое расположено левее от основного. Это будет сделано с тем, чтобы разделить потоки пассажиров дальнего и пригородного следования.

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Сама реализация проекта будет разделена на три этапа – сначала предполагается реконструировать вокзальный комплекс, затем будет обновлена инфраструктура, а после планируется провести реконструкцию привокзальной площади.