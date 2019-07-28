Краевой следком объявил в розыск мать убитого в Бийске младенца

Новости 29.07.2019 12:20 148

Следственными органами СКР по Алтайскому краю в рамках расследования уголовного дела по факту убийства 11-месячной девочки в городе Бийске устанавливается местонахождение ее матери. Об этом сообщают в региональном СК.

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По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего». Сейчас идут активные поиски матери ребенка, личность которой уже установили.

Мать ребенка, 25-летняя Екатерина Шишкова, объявлена в розыск.

Приметы: На вид 27-30 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы темные средней длины.

Одета: кофта голубого цвета, джинсы с порезами темно-синего цвета, кроссовки синего цвета.

Напомним, что накануне губернатор Алтайского края Виктор Томенко распорядился отправить в Бийск регионального уполномоченного по правам ребенка Ольгу Казанцеву. Ей поручено изучить все обстоятельства произошедшего, в том числе дать оценку работы социальных служб.

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Следственные органы СК по краю обращаются к гражданам, которым известно местонахождение разыскиваемой, позвонить по телефонам в городе Барнауле: 8 (385-2) 29-80-94, в городе Бийске 8 (385-4) 44-91-97, 45-02-02 или 02.