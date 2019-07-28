Краевой следком объявил в розыск мать убитого в Бийске младенца

Следственными органами СКР по Алтайскому краю в рамках расследования уголовного дела по факту убийства 11-месячной девочки в городе Бийске устанавливается местонахождение ее матери. Об этом сообщают в региональном СК.
На месте происшествия работают криминалисты
По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего». Сейчас идут активные поиски матери ребенка, личность которой уже установили.
Мать ребенка, 25-летняя Екатерина Шишкова, объявлена в розыск.
Приметы: На вид 27-30 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы темные средней длины.
Одета: кофта голубого цвета, джинсы с порезами темно-синего цвета, кроссовки синего цвета.
Напомним, что накануне губернатор Алтайского края Виктор Томенко распорядился отправить в Бийск регионального уполномоченного по правам ребенка Ольгу Казанцеву. Ей поручено изучить все обстоятельства произошедшего, в том числе дать оценку работы социальных служб.
Будет дана оценка работы социальных служб