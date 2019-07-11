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Алтайский суд приговорил живодера к обязательным работам

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Усть-Канский районный суд утвердил обвинительный приговор в отношении 37-летнего местного жителя, который обвинялся по статье «кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Об этом сообщает прокуратура Республики Алтай.

Судом было установлено, что в начале 2019 года подсудимый, находясь в селе Усть-Кан похитил у местной жительницы собаку породы немецкая овчарка и в последующем убил ее.

«С учетом позиции государственного обвинителя и наличия по делу ряда смягчающих наказание обстоятельств, суд приговорил виновного к 200 часам обязательных работ», - говорится в официальном сообщении прокуратуры.

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Автор: Политсиб.ру