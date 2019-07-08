Регистрацию на довыборы в АКЗС прошли все кандидаты «большой четверки»

Новости 29.07.2019 11:05 188

Избирательная комиссия Алтайского края зарегистрировала четырех кандидатов на довыборах Алтайского краевого Заксобрания по округу №2 – все они представляют парламентские партии.

В избиркоме отмечают, что срок подачи документов на выдвижение и регистрацию кандидатов в депутаты АКЗС по округу №2 завершился в субботу, 27 июля.

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Из пяти кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, четыре кандидата прошли процедуру регистрации. В выборах, таким образом, примут участие: Наталья Лебедева от «Справедливой России», Владимир Репкин от «Единой России», Максим Шапошников от ЛДПР и Флюр Хакимов от КПРФ.

А пятый кандидат в депутаты Сергей Калиниченко, который был выдвинут реготделением «Партии Малого Бизнеса России», снял свою кандидатуру.

Напомним, что дополнительные выборы депутата АКЗС по одномандатному избирательному округу №2 (Ключевский, Кулундинский, Михайловский и Табунский районы) пройдут в Единый день голосования, 8 сентября 2019 года.

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