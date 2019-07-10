ОНФ при помощи подписчиков выбрал «лучший» символ Барнаула

Новости 29.07.2019 11:35 100

Активисты Общероссийского народного фронта в Алтайском крае подвели итоги интернет-голосования за лучшие символы Барнаула и села Сростки. Результаты направлены местным властям для использования при разработке проектов брендирования территорий, сообщили в региональном отделении ОНФ.

Барнаульцы выберут лучший символ города Новости 10.07.2019 10:50 Участники опроса могут выбрать только один ответ 626

Голосование проводилось с 9 по 25 июля на странице ОНФ «ВКонтакте». Данная инициатива была обусловлена реализацией проекта "Народного фронта" «С чего начинается Родина».

«Проект стартовал в начале июня в целях формирования ключевых особенностей населенных пунктов, необходимых для изучения истории малой родины местными жителями, а также для привлечения туристов. На первом этапе мы предложили горожанам и сельчанам заполнить онлайн-анкеты и рассказать о символах своих населенных пунктов. Затем в региональном отделении ОНФ состоялось экспертное совещание, на котором краеведы, историки и представители культуры высказали свои мнения о символах Барнаула и Сростков. Среди них - значимые места, известные люди и знаменательные события. Затем эксперты отобрали варианты ответов для интернет-голосования за лучшие символы города и села», - рассказала модератор тематической площадки ОНФ «Культура» в Алтайском крае Лариса Зорина.

В итоге лучшим символом Барнаула был выбран «Дом под шпилем» (39,7% голосов). Следующими по популярности стали комплекс Нагорного парка (32,5%), создатель первой паровой машины Иван Ползунов (9,9%), начало строительства медеплавильного завода Акинфия Демидова (5,2%), названная в его честь Демидовская площадь (4,4%), всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» (3,6%), мемориальный комплекс на площади Победы (2,4%), сам основатель горнозаводской промышленности на Алтае Акинфий Демидов (1,6%) и открытие Алтайской железной дороги в 1915 году (0,8%).

Выборы символа села Сростки оказались более предсказуемыми. Лучшим символом был выбран уроженец населенного пункта кинорежиссер, актер и писатель Василий Шукшин, набравший 52,2% голосов.

Второе место заняла гора Пикет (26,3%), далее расположились фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» (6,8%), река Катунь (4,4%), храм Святой великомученицы Екатерины (4,4%), Всероссийский мемориальный музей-заповедник имени В.М. Шукшина (2,9%), а также жители Сростков - участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы Алексей Фонякин (1,9%) и отличник народного просвещения РСФСР Надежда Ядыкина (1%).

Результаты интернет-голосования направлены властям Барнаула и Бийского района.