Экологическая катастрофа: Greenpeace требует спасти Сибирь от лесных пожаров

Новости 29.07.2019 10:40 228

Российское отделение Greenpeace собирает подписи под обращением, адресованном Государственному Совету РФ с требованием спасти Сибирь от лесных пожаров.

Как сообщают в организации, в петиции содержатся три требования: направить дополнительные силы на борьбу с огнем, сказать правду о задымлении и помочь людям его пережить, а также пересмотреть зоны контроля, чтобы не повторить катастрофу в будущем.

«Ситуация с лесными пожарами в восточной части страны давно перестала быть локальной проблемой сибирских и дальневосточных регионов и превратилась в экологическую катастрофу в масштабах всей страны… Власти регионов приняли решение не тушить пожары, которые находятся в так называемых зонах контроля, а на них приходится более 90% горящих площадей. Зоны контроля — это территории, на которых природные пожары можно не тушить, если расходы на тушение превышают предполагаемый ущерб, который пожар может нанести. Если в зоне контроля возник пожар, региональные власти вправе принять решение, что его тушить экономически нецелесообразно, и не выделять на это средства. За пожарами ведётся только наблюдение со спутников», - подчеркивают в Greenpeace.

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В организации считают, что региональные власти не в состоянии полностью справиться с пожарами. По мнению защитников природы, на федеральном уровне необходимо срочно мобилизовать силы, чтобы потушить пожары там, где это возможно, и принять меры, чтобы такие ситуации не повторялись в будущем.

Петицию Greenpeace уже подписали около 90 тысяч человек.

Напомним, что лесные пожары бушуют в Сибирском федеральном округе на протяжении нескольких недель в Красноярском крае и Иркутской области. На прошлой неделе дымка от возгораний накрыла соседние регионы. В настоящий момент смог ушел из части городов Западной Сибири, но ситуация с лесными пожарами остается сложной.