Алтайский сенатор призвал уточнить понятие «эко-продукции»

Новости 30.07.2019 8:15 139

Экологически чистая продукция, понятие которой планирует закрепить в правовом поле Минсельхоз, может по факту оказаться не такой «зелёной», как это представляют обыватели. Поэтому стоит обсудить, как правильно именовать товары, которые были произведены с использованием «безвредной химии». Такое мнение высказал замглавы комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов в ходе совещания рабочей группы при Комитете 25 июля.

Рабочая группа была создана для мониторинга разработки и принятия нормативных правовых актов, посвящённых реализации закона об органической продукции, который был принят в 2018 году (вступит в силу в 2020 году). Группа планировала приступить к работе только осенью, но в связи с появлением законодательной инициативы Минсельхоза об экологическом сельском хозяйстве собралась досрочно 25 июля.

В проекте Минсельхоза предлагается допустить при производстве «эко-продуктов» использование некоторых агрохимикатов и пестицидов, хотя и безопасных для природы и человека. Между тем, при выращивании органической продукции законом запрещено использование вообще любой химии.

В итоге пока получается, что обозначения «эко» и «органик» - это далеко не одно и то же. Но для потребителей это тождественные понятия, подчеркнул Сергей Белоусов.

По мнению сенатора, в документе Минсельхоза есть некоторые недоработки, которые могут свести на нет всю кропотливую работу по законодательному регулированию производства органической продукции.

«Уверен, у органики большое будущее, однако, появление новой терминологии может разрушить отрасль, которая, по сути, ещё не сформировалась», - констатировал Сергей Белоусов.

В ходе совещания экспертами предлагалось изменить само название такой продукции: не «экологически чистая», а, например, «зелёная» или «безвредная». Чтобы россияне, покупая овощи или мясо, чётко понимали, в каких условиях выращивалась эта продукция.